Canal Encuentro continúa con No ficción II, el ciclo de cine documental argentino que incluye una nueva selección de largometrajes contemporáneos y de carácter federal, con historias sobre lo particular y lo colectivo.

Se trata de la segunda parte de una selección que se suma a los documentales ya estrenados en la pantalla de la señal educativa y cultural pública durante abril, mayo y junio pasado.

Este jueves 16 de julio en este ciclo de largometrajes contemporáneos y de carácter federal que han tenido un extenso recorrido internacional en los festivales de cine y las pantallas más importantes del mundo, se presentará «La Siesta del Tigre», del cineasta crespense Maximiliano Schonfeld.