Proyectan «La Siesta de Tigre» en el ciclo de cine documental por Canal Encuentro
Canal Encuentro continúa con No ficción II, el ciclo de cine documental argentino que incluye una nueva selección de largometrajes contemporáneos y de carácter federal, con historias sobre lo particular y lo colectivo.
Se trata de la segunda parte de una selección que se suma a los documentales ya estrenados en la pantalla de la señal educativa y cultural pública durante abril, mayo y junio pasado.
Este jueves 16 de julio en este ciclo de largometrajes contemporáneos y de carácter federal que han tenido un extenso recorrido internacional en los festivales de cine y las pantallas más importantes del mundo, se presentará «La Siesta del Tigre», del cineasta crespense Maximiliano Schonfeld.
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