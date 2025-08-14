En una reunión de trabajo celebrada en la capital entrerriana, el Secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro, fue recibido por la Intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el Jefe de Gabinete, Santiago Halle, con el objetivo de fortalecer la articulación entre organismos y optimizar las respuestas ante casos de violencia de género y violencia familiar.

Durante el encuentro, se analizaron los recursos y herramientas actualmente disponibles, se compartieron experiencias y se definieron criterios de actuación unificados para dar respuestas más efectivas y rápidas en la atención y el acompañamiento de personas afectadas.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de profundizar el trabajo conjunto, mejorar los canales de comunicación y garantizar la presencia del Estado en cada instancia de intervención, tanto en la prevención como en la asistencia directa.

Esta acción forma parte de una estrategia integral que busca construir redes interinstitucionales sólidas, optimizar los tiempos de respuesta y asegurar un abordaje interdisciplinario frente a situaciones de violencia que afectan gravemente a la comunidad.