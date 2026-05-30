La jornada incluyó actividades vinculadas a infraestructura, desarrollo productivo y educación, con la participación de funcionarios provinciales, representantes del sector privado e instituciones locales.

Avances en la transferencia de los terrenos del Ejército

Uno de los puntos centrales fue la visita al predio del Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo del Ejército Argentino, donde las autoridades analizaron el estado de las gestiones destinadas a concretar el traspaso definitivo de los terrenos al patrimonio público.

Colello destacó que el Gobierno provincial continúa trabajando para incorporar el inmueble al esquema de compensación de deudas entre Nación y Provincia, con el objetivo de que posteriormente sea transferido al municipio para su desarrollo.

Actualmente, la Municipalidad posee una tenencia precaria de unas 14 hectáreas del predio, obtenida en 2019. Allí se llevan adelante tareas de acondicionamiento para la creación de un parque recreativo, uno de los proyectos impulsados para ese sector de la ciudad.

Cerutti remarcó el valor histórico y simbólico que el espacio tiene para la comunidad crespense y señaló que las gestiones para lograr su transferencia definitiva son el resultado de un reclamo sostenido durante distintas administraciones locales.

Desde la Provincia también señalaron que el expediente avanza en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y destacaron que el inmueble fue retirado de un proceso de subasta que había generado preocupación en la comunidad.

Impulso a una inversión de 200 millones de dólares en biogás

Otro de los momentos destacados de la jornada tuvo lugar en el Auditorio Municipal “Eva Perón”, donde se firmaron cartas de intención entre la empresa Dosbio y productores que aportarán la materia prima necesaria para la puesta en marcha de un proyecto de generación de biogás considerado uno de los más importantes de la región.

La iniciativa prevé una inversión cercana a los 200 millones de dólares y utilizará residuos provenientes de la producción avícola y porcina para transformarlos en energía renovable.

Las futuras plantas estarán ubicadas en Crespo y en la zona de Líbaros-Villaguay, aprovechando el potencial bioenergético que ofrece la actividad agroindustrial entrerriana.

Desde la empresa señalaron que Entre Ríos reúne condiciones excepcionales para el desarrollo de este tipo de emprendimientos, tanto por la disponibilidad de recursos como por la articulación lograda entre el sector privado y los distintos niveles del Estado.

Funcionarios provinciales destacaron además el impacto ambiental positivo del proyecto, que permitirá transformar residuos productivos en energía limpia y generar nuevas oportunidades laborales vinculadas a la denominada economía verde.

Recorrida por la nueva Unidad Educativa de Nivel Inicial

La agenda concluyó con una visita a la nueva Unidad Educativa de Nivel Inicial (UENI), construida por el Gobierno de Entre Ríos a través de la Unidad Ejecutora Provincial.

La obra demandó una inversión superior a los 1.100 millones de pesos y está emplazada en un predio de más de 4.800 metros cuadrados ubicado en la zona del Centro Comunitario “Dr. Salustiano Minguillón”.

El establecimiento cuenta con seis salas, salón de usos múltiples, áreas administrativas, cocina, depósitos, galerías cubiertas, espacios recreativos, huerta y sectores especialmente diseñados para garantizar accesibilidad y funcionalidad.

Durante la recorrida, las autoridades destacaron la importancia de la inversión educativa y coincidieron en señalar que la nueva infraestructura permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje para los niños de la ciudad.

La visita de funcionarios provinciales a Crespo dejó en evidencia una agenda común centrada en obras públicas, educación, energías renovables y proyectos de desarrollo urbano que buscan consolidar el crecimiento de la ciudad y fortalecer su perfil productivo.