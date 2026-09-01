El gobierno de Entre Ríos oficializó la puesta en marcha de un paquete de medidas de alivio fiscal, energético y financiero destinado al sector turístico provincial. La iniciativa busca contener la pérdida de rentabilidad que afecta a los prestadores por el contexto macroeconómico, reducir costos de funcionamiento durante la temporada baja y fomentar el turismo interno en todo el territorio entrerriano.

En conferencia de prensa, el día jueves el secretario general de la gobernación, Mauricio Colello, junto al presidente y la vicepresidenta del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto y Marcela Santamaría, precisó los alcances del programa anunciado por el gobernador Rogelio Frigerio.

Colello remarcó que, pese a las dificultades económicas y climáticas, la provincia cuenta con los recursos necesarios para superar la coyuntura. "El turismo se ha constituido a nivel mundial como uno de los principales generadores de empleo. Desde el gobierno acompañamos este difícil momento para poner a Entre Ríos nuevamente entre los destinos más elegidos del país", sostuvo.

Por su parte, Satto destacó que estas herramientas son fruto de un trabajo coordinado para atender la brecha entre las tarifas generales y las de alojamiento, mientras que Santamaría recordó que es requisito indispensable que los emprendimientos estén homologados en el Emturer para acceder a los programas.

Un trámite 100% digital

Respecto del mecanismo de acceso, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, detalló que las solicitudes se canalizan de manera remota a través de la web oficial (www.entrerios.gov.ar/beneficiosturismo) o mediante el portal Mi Entre Ríos. Los interesados deben ingresar con sus credenciales de ARCA o Mi Argentina, cargar la documentación requerida y realizar el seguimiento en línea.

En materia impositiva, el director de ATER, Jesús Korell, confirmó que entre septiembre y diciembre regirá un descuento del 20% en el impuesto a los Ingresos Brutos para hoteles, agencias de viajes, guías, complejos termales, turismo aventura y parques temáticos. Además, las plazas hoteleras mantendrán exenciones en el Impuesto Inmobiliario Urbano según la cantidad de empleados registrados, acumulando beneficios por pago anticipado y buen cumplimiento fiscal que permiten alcanzar reducciones de entre el 30% y el 75%.

Financiación, energía y créditos

Para estimular el consumo interno, desde el 1° de septiembre hasta el 30 de noviembre estará vigente una promoción con la tarjeta Sidecreer. Según explicó la gerenta general de la entidad, Gabriela Vergara, el programa financiará hasta el 50% de la estadía —con un tope de $500.000 por usuario— permitiendo abonar hasta $250.000 en 12 cuotas sin interés, mientras que el prestador cobrará la totalidad del servicio a los 35 días.

En el plano energético, Germán Rojas, coordinador de Tarifas de la Secretaría de Energía, indicó que se aplicará un subsidio directo en las facturas de consumo de alojamientos y termas de entre el 4% y el 15%, según la categoría tarifaria (TG1, T-22 y T-33). Se estima una inversión provincial de 232 millones de pesos para alcanzar a unos 650 establecimientos.

Finalmente, Guillermo Gorskin, representante técnico ante el CFI, anunció una línea de 'Financiamiento Verde' de hasta 500 millones de pesos por emprendimiento. La operatoria cuenta con un plazo de devolución de hasta 60 meses, un año de gracia, una tasa fija del 21% durante los primeros dos años y el respaldo del Fondo de Garantía de Entre Ríos (Fogaer).

Se promulgó el decreto que reduce un 20% los Ingresos Brutos para el sector turístico

El Ejecutivo Provincial dispuso una reducción impositiva destinada a aliviar la carga tributaria sobre la cadena de valor turística. Según lo dictaminado en el Boletín Oficial Nº 28.407, las empresas y emprendimientos del sector contarán con un descuento del 20% en las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los ingresos que se devenguen durante los últimos cuatro meses del año.

La medida toma como marco de referencia la Ley Provincial Nº 9946 de Turismo y el Artículo 196° del Código Fiscal. En sus fundamentos, la normativa destaca el valor estratégico de la actividad para la economía entrerriana al señalar que "constituye un sector estratégico para el desarrollo económico, social y territorial de la Provincia de Entre Ríos, en razón de su capacidad para movilizar recursos, generar actividad económica, promover inversiones y empleo".

En cuanto a las prestaciones alcanzadas, la norma abarca una amplia diversidad de rubros esenciales para la oferta turística provincial. Según especifica el cuerpo del decreto, la medida beneficia a:

Alojamiento y hospedaje : hoteles, hosterías, residenciales similares, alquileres temporarios y campings.

Gastronomía : restaurantes, cafés y bares, considerados en el texto como un "componente esencial y transversal de la oferta turística".

Turismo y viajes : agencias de viajes (minoristas y mayoristas), turismo aventura y servicios complementarios de apoyo turístico.

Eventos y reuniones : alquiler y explotación de inmuebles para fiestas o convenciones, así como la organización de exposiciones comerciales y convenciones.

Cultura y entretenimiento: espectáculos artísticos, museos y servicios destinados a la preservación de lugares y edificios históricos.

Respecto a las pautas y condiciones fijadas en el articulado formal, la norma establece "con carácter general y transitorio, una reducción del veinte por ciento (20%) de las alícuotas correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicables a los ingresos provenientes del desarrollo de las actividades enumeradas en el Anexo".

Por su parte, precisa los plazos al disponer que "las disposiciones del presente Decreto tendrán vigencia a partir del 1° de septiembre de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive, comprendiendo exclusivamente los ingresos atribuibles a las actividades alcanzadas que se devenguen durante dicho período".

En tanto, aclara los casos de oferta mixta al señalar que "cuando un mismo contribuyente desarrolle conjuntamente actividades comprendidas y no comprendidas en el beneficio establecido por el presente Decreto, la reducción resultará aplicable exclusivamente respecto de los ingresos provenientes de las actividades alcanzadas".

Finalmente, el Poder Ejecutivo encomendó a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) el dictado de las normas reglamentarias y los mecanismos de control necesarios para la implementación del régimen, estableciendo además que el beneficio no resultará acumulable con otras reducciones impositivas vigentes para la misma actividad.