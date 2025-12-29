El juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, dispuso este lunes la prórroga del arresto preventivo bajo la modalidad domiciliaria para Agustín Bikkesbakker, de 42 años, oriundo de Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco. El hombre se encuentra imputado por el delito de homicidio culposo, en el marco de la investigación por el siniestro vial en el que perdieron la vida dos jóvenes de la ciudad de Crespo.

El hecho ocurrió el domingo 7 por la noche sobre la ruta provincial N° 32, en el tramo comprendido entre Seguí y Viale. Según lo que se investiga hasta el momento, Bikkesbakker se trasladaba a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok y, por circunstancias que aún son materia de investigación, colisionó con la motocicleta en la que circulaban Juan Müller, de 18 años, y Sasha Grandoli, de 19. De acuerdo a las primeras actuaciones, el imputado circulaba en dirección a Crespo, en el mismo sentido que las víctimas, quienes fallecieron en el acto.

Puede interesarte

Bikkesbakker es asistido por los abogados defensores Patricio Cozzi y Miguel Cullen, quienes durante la audiencia ofrecieron dos domicilios para que su defendido cumpla la medida de coerción. En ese sentido, explicaron las dificultades para conseguir un alquiler temporario y precisaron que el imputado permanecerá alojado hasta el martes en un domicilio de calle Rosario del Tala, para luego trasladarse a otro inmueble ubicado en calle Santiago del Estero.

Puede interesarte

Tanto el fiscal Laureano Dato como el querellante en representación de la familia del joven fallecido, Eduardo Gerard, no se opusieron a la propuesta, aunque solicitaron mayores precisiones. Asimismo, adelantaron que no objetan la posibilidad de que Bikkesbakker pueda iniciar, mientras continúa privado de la libertad, un tratamiento en una institución privada de la localidad de Puiggari, vinculado a un presunto problema de consumo problemático.

Puede interesarte

Por su parte, los defensores indicaron que aún resta confirmar la admisión en dicho centro de salud y que, una vez definida, se informará el día en que el imputado ingresaría, continuando allí con el cumplimiento de la medida de arresto domiciliario que fue prorrogada este lunes.

En la audiencia también estuvo presente la pareja de Bikkesbakker, quien viajó desde Roque Sáenz Peña para constituirse como su tutora. En ese marco, el juez Garzón le brindó una explicación detallada sobre la responsabilidad asumida y los pasos a seguir en caso de que se registre algún incumplimiento por parte del acusado.