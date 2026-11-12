Crespo.- El Departamento Ejecutivo envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para establecer un régimen obligatorio de remodelación de veredas en el microcentro de Crespo.

La obra busca unificar el diseño, mejorar la accesibilidad universal y resolver el estado heterogéneo de las aceras. El financiamiento será compartido: los frentistas aportarán el 30% del costo total (correspondiente a la vereda frente a su inmueble) y el Municipio asumirá el 70% restante (incluidas luminarias, rampas, arbolado y mobiliario).

La Secretaría de Infraestructura y Ambiente elaboró un proyecto ejecutivo que unifica su diseño y materiales, incorpora criterios de accesibilidad universal y contempla el arbolado y las infraestructuras de servicios existentes. Se trata de la zona de mayor tránsito peatonal y actividad comercial de la ciudad, por lo que la obra beneficia a la comunidad en general y, de manera especial y directa, a los inmuebles frentistas, que ven mejorada su accesibilidad y su valor, argumenta el proyecto.

Disposiciones

• Se define el microcentro en el polígono comprendido entre las calles Otto Sagemüller, Av. Independencia, Av. Humberto Seri, Güemes, Urquiza y Av. Belgrano. Quedan comprendidas las veredas de ambas aceras de las arterias perimetrales;

• Se declara de utilidad pública y de pago obligatorio la obra de remodelación de veredas del microcentro, a partir del proyecto ejecutivo elaborado por la Secretaría de Infraestructura y Ambiente;

• La obra se ejecutará por etapas. Para cada etapa, el Departamento Ejecutivo Municipal dictará un decreto que aprobará el proyecto y el cómputo de la etapa, determinará las cuadras alcanzadas, el padrón de inmuebles frentistas con su superficie imponible y el plazo estimado de ejecución, y dispondrá la apertura del Registro de Oposición previsto en el art. 14º, con indicación de la fecha y el lugar de su funcionamiento;

• La obra podrá ejecutarse por administración, o mediante la contratación total o parcial de la obra;

• Los propietarios frentistas pagarán contribución por mejoras por el costo de ejecución de la vereda frente a sus inmuebles;

• Quedan a cargo de la Municipalidad otros componentes del proyecto, como luminarias, bancos, cestos, bicicleteros, arbolado, rampas de accesibilidad, desagües pluviales, badenes y redes cloacales, así como la superficie de vereda que exceda el ancho computable;

• El precio de la obra se regirá por Unidad Fija (U.F.), equivalente al precio del metro cúbico de hormigón elaborado H-21 de la última compra efectuada por la Municipalidad;

• La contribución de cada inmueble será el resultado de multiplicar su superficie imponible por 0,56 U.F. por metro cuadrado;

• La Municipalidad afrontará la contribución correspondiente a los inmuebles de su propiedad.

• El proyecto establece formas de pago;

• Concluida la obra, la conservación de la vereda estará a cargo del propietario frentista, conforme al Código de Edificación vigente.

El proyecto pasó a estudio en comisión del HCD.