El Concejo Deliberante de Crespo celebró una Sesión Extraordinaria el lunes 5 de enero en el Salón Municipal, donde abordó el Proyecto de Decreto referido a la designación de la terna de postulantes para el nombramiento del Juez de Paz de la ciudad.

La conformación de esa terna, paso previo a la designación que corresponde al Poder Ejecutivo provincial, generó en los últimos días un debate que trasciende lo estrictamente administrativo y abre interrogantes sobre los alcances de las atribuciones municipales y la intervención de otros actores del sistema institucional.

Marco legal y autonomía municipal

La Ley Organica de Municipios 10027 establece que la conformación de la terna es una facultad del Concejo Deliberante, como órgano legislativo local elegido por el voto popular. Se trata de una competencia expresamente reconocida dentro del esquema de autonomías municipales previsto por el ordenamiento provincial.

En este contexto, la participación pública de la Asociacion de la Magistratura de Entre Rios, mediante pronunciamientos institucionales sobre el proceso, introdujo un elemento de tensión en el debate. La entidad, de carácter asociativo y sin funciones públicas ni mandato electoral, está integrada por miembros del Poder Judicial.

Si bien no se cuestiona el derecho a expresarse, distintas voces señalaron la necesidad de delimitar con claridad los planos institucionales para evitar superposiciones que puedan afectar la percepción de independencia entre poderes.

El debate adquiere mayor sensibilidad al considerar que dirigentes de este tipo de asociaciones mantienen vínculos personales o profesionales con integrantes de los máximos tribunales provinciales. Más allá de la legalidad de esas relaciones, se plantea la importancia de actuar con prudencia para resguardar la confianza pública en la imparcialidad de los procesos.

Una discusión institucional de fondo

La controversia no gira únicamente en torno a nombres propios o a la integración de una terna, sino a una cuestión más amplia: cómo se preservan las competencias asignadas por ley a cada nivel del Estado y cómo se evita que dinámicas corporativas puedan condicionar decisiones propias de los gobiernos locales.

Desde distintos sectores se remarcó que el respeto por la división de poderes y la autonomía municipal implica que cada institución actúe dentro del marco normativo que le corresponde, sin interferencias ni desplazamientos de responsabilidades.

Propuesta para ampliar la participación

En relación al proceso, la doctora Mariela Hildermann presentó este miércoles 18 de febrero un escrito dirigido a la presidenta del Concejo Deliberante, Jacinta Eberle. En el documento expresó su satisfacción porque, según indicó, finalmente se pondría en funcionamiento el mecanismo previsto en la Ley 10.027 para la elección del Juez de Paz titular de la ciudad.

Hildermann propuso incorporar una instancia que combine la intervención institucional del Concejo Deliberante y del Gobernador de la Provincia con una mayor participación comunitaria. Sugirió abrir un registro para que profesionales de la abogacía de Crespo puedan inscribirse, presentar antecedentes y títulos, y posteriormente participar de entrevistas públicas transmitidas en vivo.

La iniciativa apunta a que la ciudadanía pueda escuchar las preguntas formuladas por los concejales y las respuestas de los postulantes, y que de ese proceso surja, de manera consensuada, la terna que será elevada al Ejecutivo provincial para la designación final.