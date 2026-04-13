El diputado provincial Juan Manuel Rossi presentó un proyecto de ley que propone la creación de Centros Territoriales de Denuncias (CTD) en la provincia de Entre Ríos, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia y mejorar la atención a la ciudadanía en trámites y presentaciones formales.

La iniciativa contempla la instalación de estos espacios en distintos puntos estratégicos del territorio entrerriano, donde vecinos y vecinas podrán realizar denuncias por hechos delictivos o contravenciones, gestionar trámites administrativos y recibir orientación sobre los pasos a seguir y los organismos competentes en cada caso.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es que cada centro estará conformado por un equipo de abogados, lo que abre una oportunidad laboral concreta para jóvenes profesionales que se encuentran en los primeros años del ejercicio. “Soy consciente de la difícil situación por la que están pasando muchos abogados noveles. La inserción laboral es crítica por falta de experiencia práctica, la precarización y los salarios bajos. Con esta propuesta apuntamos a generar oportunidades donde profesionales al poco tiempo de recibirse puedan adquirir experiencia, aportando profesionalismo en una tarea muy sensible para la comunidad”, expresó Rossi.

El legislador subrayó además que muchas personas enfrentan dificultades al momento de denunciar o iniciar trámites debido a las distancias, la falta de información o la percepción de lejanía respecto de las instituciones. En ese sentido, sostuvo: “Este proyecto apunta a que los entrerrianos tengan un lugar accesible donde denunciar, orientarse y realizar trámites, sin depender exclusivamente de una comisaría para todo”.

La propuesta también busca descomprimir el trabajo administrativo en las dependencias policiales, permitiendo que las fuerzas de seguridad concentren sus recursos en la prevención del delito y el mantenimiento del orden público. “Queremos más policías en las calles cuidando a los entrerrianos”, afirmó.

Como antecedente, el proyecto toma la experiencia de la provincia de Santa Fe, que desde 2013 cuenta con una red de Centros Territoriales de Denuncias, con más de 70 sedes y la participación de alrededor de 150 abogados matriculados.

“Facilitar el acceso a la justicia es garantizar derechos”, concluyó Rossi, al fundamentar una iniciativa que busca acercar el Estado a la ciudadanía y fortalecer los mecanismos de atención y acompañamiento.