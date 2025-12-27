Desde el 1 de diciembre de 2025 y hasta el 30 de marzo de 2026 inclusive, rigen en todo el territorio provincial estrictas medidas de control del fuego que prohíben cualquier tipo de quema, en todas sus modalidades. La disposición busca prevenir incendios forestales y rurales, proteger los recursos naturales y resguardar la seguridad de la población frente a un escenario climático adverso que incrementa de manera significativa el riesgo de propagación del fuego, incluso en quemas consideradas controladas.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Secretaría de Ambiente, informaron que durante el período establecido no está permitido encender fuego para la quema de residuos, pastizales, restos de poda ni otros materiales. La prohibición alcanza tanto a ámbitos rurales como urbanos y se aplica de manera general en toda la provincia.

Asimismo, las autoridades ambientales solicitaron extremar las precauciones en actividades recreativas. En el caso de realizar asados o encender fuego en campings habilitados, se indicó que estas prácticas deberán llevarse a cabo únicamente en lugares seguros, debidamente acondicionados, protegidos del viento y garantizando la correcta extinción de las llamas antes de retirarse del lugar.

La medida se sustenta en la Ley Provincial Nº 9.868 y su decreto reglamentario Nº 3186/09, normativa que faculta a la autoridad ambiental a implementar acciones preventivas en el manejo del fuego. El marco legal reconoce al fuego como un elemento de alta peligrosidad y advierte que, en el contexto climático actual, representa un riesgo significativo tanto para el ambiente como para las comunidades.

En ese sentido, informes del Centro de Predicción Climática alertan sobre la posible entrada en un período de La Niña, fenómeno que aumenta la probabilidad de sequías prolongadas y, en consecuencia, eleva el riesgo de incendios. Experiencias de años anteriores demuestran que los incendios originados por quemas no controladas provocaron importantes pérdidas de bosque nativo, pastizales y biodiversidad, además de severos daños ambientales y riesgos para la vida humana.

La resolución establece que la prohibición rige sin excepciones, salvo casos puntuales que deberán ser evaluados técnicamente y contar con autorización expresa de la Secretaría de Ambiente. En caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 19 del decreto Nº 3186/09, que incluyen multas y otras medidas administrativas, de acuerdo con la gravedad de la infracción.