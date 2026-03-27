El gobierno de Entre Ríos continúa fortaleciendo su política energética a través de dos herramientas clave: el Programa de Electrificación para la Producción y el Arraigo Rural (Pepar) y el Programa para la Ampliación de Redes de Gas Natural (Pafar). Ambas iniciativas buscan mejorar la calidad de vida de la población y potenciar el desarrollo productivo en distintas regiones del territorio.

En el caso del Pepar, el objetivo es facilitar el acceso al servicio eléctrico en zonas rurales, una infraestructura esencial tanto para el bienestar de las familias como para el crecimiento de las actividades productivas. El programa contempla asistencia económica para afrontar los costos de las obras necesarias para acceder al suministro.

Según el esquema vigente, el Estado provincial, a través de la Secretaría de Energía, bonifica el 40 por ciento del costo total de la obra, mientras que el 60 por ciento restante es asumido por los usuarios. Este monto puede abonarse al contado o financiarse —total o parcialmente— hasta en 10 cuotas semestrales mediante el sistema francés.

El beneficio está destinado a personas que requieran acceso a la electricidad en áreas rurales, ya sea de manera individual o colectiva. Además, para pobladores de escasos recursos se prevé una modalidad especial de financiación de hasta 120 cuotas mensuales, cuyo valor se calcula en base a 80 kWh de la Tarifa Media Rural y se incorpora como adicional en la factura del servicio.

Las obras son gestionadas por la Secretaría de Energía y ejecutadas por la empresa Enersa junto a las 19 cooperativas eléctricas de la provincia, consolidando así un esquema de trabajo conjunto que permite ampliar la cobertura en zonas alejadas.

En este sentido, el secretario de Energía, Jorge Tarchini, destacó el impacto del programa: “Este programa nos permite acompañar al sector productivo rural con un recurso esencial como es la energía eléctrica. La electrificación rural no solo impulsa la producción, sino que también mejora la calidad de vida de las familias y fortalece el arraigo en el territorio”.

Por otro lado, el Pafar se orienta a la ampliación de las redes de gas natural en distintas localidades entrerrianas. A través de este programa, la provincia financia el 100 por ciento de las obras, mientras que los municipios reintegran el 70 por ciento una vez finalizados los trabajos, lo que permite agilizar la ejecución de los proyectos.

Este mecanismo posibilita que los usuarios accedan al servicio abonando aproximadamente un 30 por ciento menos que el costo de mercado, facilitando así la conexión domiciliaria y ampliando el alcance del gas natural.

Asimismo, en aquellos casos donde las inversiones requeridas son de mayor envergadura, el gobierno provincial puede asumir la totalidad del costo, garantizando la concreción de obras estratégicas para el desarrollo local.