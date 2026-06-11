La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Sin embargo, para muchos católicos se ha convertido sólo en una ocasión de descanso y diversión. Más allá de esto, estamos en los días previos de concelebrar esta ‘última semana de Cristo en la tierra’ y las parroquias de Aránzazu y San Roque han preparado los siguientes programas:

Nuestra Señora de Aránzazu

En todas las celebraciones de Ramos, el jueves santo, sábado de Gloria y domingo de Pascua se reciben donaciones de alimentos no perecederos para los más necesitados.

Martes Santo -11 de abril

19.15hs rezo del Santo Vía Crucis en el templo parroquial.

20hs santa misa.

Miércoles Santo- 12 de abril

19.15hs rezo del Santo Vía Crucis en el templo parroquial.

20hs celebración de la palabra.

Jueves Santo 13- de abril

19hs misa “In Cena Domini” Capilla Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro.

20hs misa ‘In Cena Domini’ templo parroquial.

Viernes Santo-14 de abril

09hs Vía Crucis viviente desde Abadía hasta el Cerro de la Matanza.

15hs Vía Crucis para niños de catequesis y sus familias en Plaza San Martín.

16.30hs celebración de la cruz, Capilla Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro.

16.30hs Vía Crucis en el templo parroquial y a continuación celebración de la cruz.

Veneración del cristo yacente, hasta la medianoche.

Sábado Santo-15 de abril

20hs solemne vigilia pascual en Capilla Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro.

21hs solemne vigilia pascual en el templo parroquial

Domingo de Pascua-16 de abril

8hs misa templo parroquial.

9.30hs misa Capilla Ntra. Sra. del Rosario.

11hs misa templo parroquial.

12hs bautismos.

18hs misa Capilla San Benito.

20hs misa templo parroquial.

Lunes 17 de abril, cambian todos los horarios de misa, templo parroquial 19hs.

Parroquia San Roque

Martes Santo- 11 de abril

20,00hs. Misa centro Parroquial San Roque.

Miércoles Santo. 12 de abril

20,00hs. Misa centro Parroquial San Roque.

También este día el Diácono Carlos Paniagua estará participando de la misa crismal en Gualeguaychú; y se asignó a tres laicos para retirar los santos óleos.

Jueves Santo: 13 de abril

Día de la Caridad: “Ciñéndose a la cintura, les lavó los pies”

Durante todo el día Cáritas parroquial recibirá ropas y alimentos no perecederos. Desde la 08,30 de la mañana hasta las 20,00hs. Estarán en la puerta del templo para recibir las ofrendas. También pueden ser entregadas durante la misa.

– Día de la institución de la Eucaristía: “Esto es mi Cuerpo… esta es mi Sangre…”

– Día del sacerdocio: “Hagan esto en memoria mía”

18,00hs. Misa y lavatorio de los pies en centro San Miguel (Antelo)

20,00hs. Misa y lavatorio de los pies. A continuación, adoración a Jesús Eucaristía hasta las 24,00hs.

Viernes Santo – 14 de abril

16,00hs. Celebración de la pasión del señor. Adoración de la Cruz en centro Parroquial San Roque.

18,00hs. Celebración de la pasión del señor. Adoración de la Cruz. Centro Medalla Milagrosa, Puerto Esquina.

20,00hs. Via Crucis por las calles del barrio.

Vigilia pascual- 15 de abril

Saludo a la virgen (Se meditan los siete dolores de la Virgen).

09,00 a 11,00hs. con especial participación de adultos.

11,00hs a 12,00hs. con especial participación de niños de Catequesis.

Misa de la Vigilia

18,00hs. Misa de vigilia en Centro San José Obrero (Los Cerros).

20,00hs. Misa de vigilia en Centro Parroquial San Roque.

Domingo de Resurrección- 16 de abril

09,00hs: misa en centro Nuestra Sra. de Luján

10,00hs: misa en Centro San José Obrero (ciudad)

20,00hs: misa en Centro Parroquial San Roque.

A la Semana Santa se le llamaba en un principio “La Gran Semana”. Ahora se la conoce como Semana Santa o Semana Mayor y a sus días se les dice días santos. Esta semana comienza con el Domingo de Ramos (la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén) y termina con el Domingo de Pascua (Es el día más importante y más alegre para los cristianos, ya que Jesús venció a la muerte y les dio la vida).

En este sentido, quienes sostienen los principios de la iglesia cristiana reconocen que lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su Resurrección, que es primicia de la nuestra.