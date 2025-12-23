Crespo.- Las congregaciones de la ciudad preparan su celebración de Navidad y fin de año con distintos programas.

• Parroquia Nuestra Señora del Rosario

Miércoles 24 de diciembre, Santa Misa: 18 y 20 hs. Jueves 25 de diciembre: Santa Misa 9.30 y 20 hs. Durante la misa de Nochebuena y Navidad habrá bendición de bebés y niños.

Miércoles 31 de diciembre, Santa Misa 9.30 y 20 hs. Lunes 1º de enero 2024: Santa Misa 9.30 y 20hs.

Horarios de Misa en el verano

En el verano la Misa será de lunes a viernes 20 hs., sábados 18 y 20 hs. y domingos 9:30 y 20 hs. Durante los meses de enero y febrero de 2026, quedan suspendidas las celebraciones en los salones parroquiales María Auxiliadora, Virgen de Guadalupe y Nuestra Señora de Luján. Se retoma en el mes de marzo. En tanto en las Capillas que dependen de la Parroquia, esto es: Racedo, Puíggari, Aldea San Juan y Libertador San Martín, dependerá de la disponibilidad de sacerdotes.

• Parroquia San José

Miércoles 24 de diciembre, Santa Misa: 20 hs en el salón parroquial, con bendición de embarazadas. Jueves 25 de diciembre: Santa Misa 8.30 hs.

Miércoles 31 de diciembre, Santa Misa 20 hs. Jueves 1º de enero 2026: Misa 8.30 hs.

Pesebres Viviente:

• Parroquia Nuestra Señora del Rosario: se presentará el domingo 21 de diciembre, a las 21, preparado por los grupos juveniles y catequistas de la parroquia. El mismo será frente al templo, para lo cual habrá que traer asientos. En caso de mal tiempo o lluvia se realizará dentro de la iglesia.

• Parroquia San José: martes 23 de diciembre, 20:30 horas

• Capilla Lourdes de Boca del Tigre: martes 23 de diciembre, 20:30 horas

Misa en las Capillas

Racedo: Santa Misa 24 y 31 de diciembre, 18 hs

Puiggari: Santa Misa 24 y 31 de diciembre, 20 hs

Aldea San Juan: Santa Misa 25 de diciembre y 1º de enero, 9 hs.

Libertador San Martín: Santa Misa 25 de diciembre y 1º de enero, 10:30 hs

Capilla San Miguel: Santa Misa, jueves 25 y 1º de enero, 10 hs

Capilla San Juan Pablo II: Santa Misa, jueves 25 y 1º de enero, 18 hs

Capilla San Rafael: Santa Misa, miércoles 24 y 31 de diciembre, 18.30 hs

Capilla San Arnoldo de Santa Rosa: Santa Misa, miércoles 24 y 31 de diciembre, 18.30 hs

Capilla Lourdes de Boca del Tigre: Santa Misa, miércoles 24 y 31 de diciembre, 20 hs

• Congregación Evangélica de Crespo, de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata

Miércoles 24 de diciembre: Programa de Nochebuena con participación de niños y coros, en Salón Esperanza, 20:30 horas.

Jueves 25 de diciembre: Culto de Navidad con Santa Cena, 9:30 horas.

• Iglesia Evangélica Bautista (Roque Sáenz Peña y Vieytes)

Domingo 28 por la noche: culto especial de agradecimiento con una cena a la canasta.

En Seguí (Derqui y Santos Tala): sábado 20 de diciembre, 19 hs. Habrá canciones, juegos, historias de la biblia y merienda. Se proyectará la película: Navidad con The Chosen “Noche de Paz”.

• Iglesia Luterana San Pablo

Miércoles 24, Programa de Navidad en Merou a las 20

Jueves 25, Programa Navidad en Crespo, a las 20:30

• Iglesia Evangélica Congregacional (Av. Independencia y Vieytes)

En Crespo: domingo 28, último culto del año a las 20.

• Comunidad Cristiana (Carbó 747)

El domingo 4 de enero se iniciará con el encuentro con una visión renovada sobre el rol de la iglesia partir de la revelación de Jesucristo.

• Iglesia Cristiana Evangélica (3 de Febrero y Estrada)

Domingo 28 de diciembre, 10 hs, reunión de gratitud y Cena del Señor