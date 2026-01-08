Profundo pesar generó en el ámbito agroindustrial entrerriano la noticia del fallecimiento de Eduardo Leopoldo Gherardi, uno de los principales referentes de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Gherardi tenía 80 años y dejó una huella indeleble en la vida institucional de la entidad.

Su vínculo con la Bolsa comenzó el 16 de noviembre de 1979, cuando participó de la asamblea fundacional. Desde entonces, en representación del sector exportador y también como productor agropecuario, integró durante 44 años consecutivos todos los consejos directivos de la institución. Ese recorrido ininterrumpido —un hecho excepcional— solo fue compartido con Abel Ludovico José Sabotigh, otro de los nombres históricos de la Bolsa.

Al comunicar la noticia, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos expresó un sentido homenaje: recordó a Gherardi como “un gran amigo y dirigente, quien trabajó para forjar los cimientos institucionales”, subrayando su compromiso sostenido, su vocación de servicio y su aporte a la consolidación del mercado de granos en la provincia.

Una semana marcada por dos despedidas

La partida de Gherardi ocurrió dos días después del fallecimiento de otro dirigente bursátil de extensa trayectoria: Hugo Widner, también a los 80 años. Widner representó durante varios años al sector del corretaje de granos y desarrolló su labor en empresas vinculadas a la Bolsa, entre ellas Goldaracena Hnos., para luego continuar su actividad a través de su firma unipersonal.

La cercanía temporal de ambas muertes enluta al sector y pone de relieve la pérdida de dos figuras que, desde roles distintos pero complementarios, contribuyeron a fortalecer la institucionalidad y el funcionamiento del mercado granario entrerriano.

Con la despedida de Eduardo Leopoldo Gherardi y Hugo Widner, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos pierde a dos protagonistas de su historia reciente, cuyo legado permanece en la estructura y la cultura de una entidad clave para el desarrollo agroindustrial de la provincia.