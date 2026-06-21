La ciudad de Victoria se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de tres integrantes de una familia entrerriana en un siniestro vial ocurrido el viernes por la noche sobre la Ruta Nacional 9, en cercanías de Baradero, provincia de Buenos Aires.

Las víctimas fueron identificadas como Melina Victoria Acevedo, de 33 años; su hijo Rafael Nicolás Giménez, de apenas un año; y Rodolfo Giménez, de 65 años. El único sobreviviente fue Guillermo Nicolás Giménez, esposo de Melina y padre del niño fallecido.

El accidente

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales y de emergencia, el hecho ocurrió poco antes de las 22 del viernes, a la altura del kilómetro 124 de la Ruta Nacional 9.

La familia viajaba en un Volkswagen Senda en dirección hacia Rosario cuando, por causas que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo. El automóvil atravesó el guardarraíl, recorrió varios metros fuera de la calzada y terminó sumergido en el arroyo Cañada Honda.

Según las primeras pericias, el vehículo quedó completamente bajo el agua, invertido y a una profundidad aproximada de dos metros.

Guillermo Giménez logró salir despedido del habitáculo y pudo comunicarse con el servicio de emergencias. Al arribo de los rescatistas fue hallado en estado de shock y con un cuadro de hipotermia.

Un operativo de rescate complejo

Bomberos voluntarios de Baradero trabajaron en el lugar durante la noche para localizar el vehículo y rescatar a sus ocupantes.

Las tareas se desarrollaron en condiciones muy adversas debido a la escasa visibilidad, las bajas temperaturas y la profundidad del arroyo. Finalmente, una vez extraído el automóvil, se constató el fallecimiento de las otras tres personas que viajaban en su interior.

De acuerdo con la información difundida por los equipos de rescate, todos los ocupantes llevaban colocado el cinturón de seguridad y el niño viajaba correctamente sujeto en su sistema de retención infantil.

Dolor en la comunidad

La noticia generó una profunda consternación en Victoria, donde la familia era conocida y apreciada por vecinos y allegados.

Melina Acevedo se desempeñaba como peluquera y numerosas muestras de afecto y acompañamiento hacia sus familiares comenzaron a multiplicarse en las redes sociales durante las últimas horas.

Este domingo se realizaron las ceremonias de despedida de las víctimas, mientras familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor por una tragedia que impactó profundamente a la comunidad victoriense.

Investigación en marcha

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 de Baradero, a cargo de la fiscal Karina Marino, quien ordenó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias que provocaron el despiste y posterior caída del vehículo al arroyo.

Los peritajes continuarán durante los próximos días con el objetivo de establecer las causas del siniestro.