La comunidad de Villaguay y la Policía de Entre Ríos atraviesan horas de profundo dolor tras el fallecimiento del agente Emiliano Agustín Fernández, de 28 años, quien perdió la vida este viernes luego de protagonizar un trágico siniestro vial sobre el Acceso Carlos Fuertes.

Según informó la Jefatura Departamental Villaguay, el hecho ocurrió durante la mañana a la altura del ingreso al Radar de la Fuerza Aérea. Por causas que son materia de investigación, el joven funcionario policial circulaba en motocicleta cuando impactó contra un equino que se encontraba sobre la cinta asfáltica.

A raíz de la violencia de la colisión, Fernández sufrió gravísimas lesiones que le provocaron la muerte. El animal involucrado, que carecía de marca y señal identificatoria, también resultó severamente herido y debió ser sacrificado en el lugar.

Una pérdida que enluta a la fuerza

Desde la Jefatura Departamental Villaguay expresaron su pesar por el fallecimiento del efectivo, destacando su compromiso con la institución y su calidad humana.

Fernández había egresado de la Escuela de Agentes “Comisario General Pedro F. Ramón Campbell” en el año 2024 y se desempeñaba como integrante activo de la fuerza policial entrerriana.

En el comunicado oficial, las autoridades señalaron que era un funcionario reconocido por su profesionalismo, vocación de servicio y compañerismo, cualidades que le habían permitido ganarse el respeto y el afecto tanto de sus camaradas como de sus superiores.

“La prematura partida enluta profundamente a toda la Policía de Entre Ríos”, expresaron desde la institución, al tiempo que hicieron llegar sus condolencias a familiares, amigos, compañeros de promoción y colegas de trabajo.

Dolor y reflexión

El trágico episodio vuelve a poner en evidencia los riesgos que representa la presencia de animales sueltos en rutas y accesos viales, una problemática que periódicamente genera siniestros de gravedad en distintos puntos de la provincia.

Mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho, la comunidad policial despide a un joven agente cuya carrera recién comenzaba y cuya pérdida genera una profunda conmoción entre quienes compartieron con él el servicio y la vocación de proteger a la sociedad.