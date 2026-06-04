Cultura
Profesionales de museos entrerrianos participarán de un taller internacional
Profesionales de museos entrerrianos, becados por la Fundación Nuevo Banco de Entre Ríos, participarán de “Caos en el Museo”, un encuentro-taller internacional que se desarrollará en Buenos Aires del 17 al 20 de noviembre.
El encuentro contará con la asistencia de más de 150 expertos de diversas disciplinas y 25 destacados conferencistas internacionales que se reunirán para reflexionar, difundir y trabajar sobre experiencias que vinculen el diseño, el espacio público y el museo.
Se planteará repensar el rol del museo como una institución capaz de producir una sociedad más inclusiva y trabajarán con el objetivo de “sacar” los museos a la calle y de empoderarlos como agentes de creación de civilidad.
Los profesionales becados por la Fundación Nuevo Banco de Entre Ríos son: Adriana Ortea (Espacio Marca Liebig – Pueblo Liebig), Mariángeles Metivié (División de Museos y Patrimonio de UADER – Paraná) y Mariela Adriana Martínez (Museo Histórico Evocativo del Colegio J.J. Urquiza – C. del Uruguay).
Caos en el Museo brindará a sus participantes la oportunidad de acercarse a herramientas prácticas y formatos de diseño novedosos con el fin de dinamizar a los museos como lugares de encuentro social que se infiltran en el espacio cívico y urbano y entablan un diálogo distinto con el entorno y la sociedad de la que forman parte.
El encuentro está organizado por Fundación TyPA – Teoría y Práctica de las Artes (Argentina), University of California Davis (EE.UU.), Central Saint Martins, UAL (Reino Unido) y The George Washington University (EE.UU.).