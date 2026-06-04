Profesionales de museos entrerrianos, becados por la Fundación Nuevo Banco de Entre Ríos, participarán de “Caos en el Museo”, un encuentro-taller internacional que se desarrollará en Buenos Aires del 17 al 20 de noviembre.

El encuentro contará con la asistencia de más de 150 expertos de diversas disciplinas y 25 destacados conferencistas internacionales que se reunirán para reflexionar, difundir y trabajar sobre experiencias que vinculen el diseño, el espacio público y el museo.

Se planteará repensar el rol del museo como una institución capaz de producir una sociedad más inclusiva y trabajarán con el objetivo de “sacar” los museos a la calle y de empoderarlos como agentes de creación de civilidad.

Los profesionales becados por la Fundación Nuevo Banco de Entre Ríos son: Adriana Ortea (Espacio Marca Liebig – Pueblo Liebig), Mariángeles Metivié (División de Museos y Patrimonio de UADER – Paraná) y Mariela Adriana Martínez (Museo Histórico Evocativo del Colegio J.J. Urquiza – C. del Uruguay).

Caos en el Museo brindará a sus participantes la oportunidad de acercarse a herramientas prácticas y formatos de diseño novedosos con el fin de dinamizar a los museos como lugares de encuentro social que se infiltran en el espacio cívico y urbano y entablan un diálogo distinto con el entorno y la sociedad de la que forman parte.

El encuentro está organizado por Fundación TyPA – Teoría y Práctica de las Artes (Argentina), University of California Davis (EE.UU.), Central Saint Martins, UAL (Reino Unido) y The George Washington University (EE.UU.).