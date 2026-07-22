Las principales entidades que representan a productores ganaderos y a la industria frigorífica manifestaron su rechazo al anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, que propone modificar el sistema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

A través de un comunicado enviado a Paralelo32, las organizaciones expresaron su "firme respaldo institucional" al organismo y advirtieron que la eliminación de los aportes obligatorios del sector privado pondría en riesgo una herramienta que consideran estratégica para el desarrollo de la cadena bovina.

"Se pondría en riesgo una herramienta clave"

Las entidades señalaron que el IPCVA ha tenido un papel fundamental en la apertura de mercados internacionales, la promoción de la carne argentina en el exterior y el fortalecimiento de los acuerdos comerciales y sanitarios.

"Rechazamos cualquier intento de alterar las actuales condiciones de funcionamiento del IPCVA que ponga en riesgo la continuidad de su labor técnica e institucional", afirmaron.

En ese sentido, recordaron que el Instituto también destina entre el 3 y el 5 por ciento de su presupuesto anual al sostenimiento de acciones sanitarias desarrolladas junto al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), además de impulsar campañas de promoción que posicionaron a la Carne Argentina como un producto de calidad en los mercados internacionales.

Advierten que el aporte voluntario implicaría su desaparición

Uno de los puntos más cuestionados por las entidades es la posibilidad de reemplazar el actual sistema de aportes obligatorios por un esquema voluntario.

Según sostuvieron, esa modificación significaría, en los hechos, la desaparición del Instituto.

"Las propuestas de implementar un arancelamiento voluntario significarían, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA", alertaron.

Actualmente, el organismo se financia exclusivamente con aportes privados realizados por productores ganaderos y frigoríficos de todo el país. La legislación vigente establece que los productores contribuyen con un 0,07 % del valor índice de la res vacuna al momento de la faena, mientras que la industria aporta un 0,03 %.

Amplia representación de toda la cadena cárnica

Las organizaciones remarcaron que el Consejo de Representantes del IPCVA reúne a las principales entidades vinculadas con la producción y la industrialización de carne vacuna en Argentina.

Entre ellas se encuentran la Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF), la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) y la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA).

También integra el organismo el Estado nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Las entidades coincidieron en que el IPCVA constituye una herramienta estratégica para sostener la competitividad del sector, promover las exportaciones, respaldar la investigación y consolidar el posicionamiento internacional de la carne vacuna argentina, por lo que reclamaron mantener el esquema de financiamiento vigente.