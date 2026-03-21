Convocados por la Filial Puiggari del Distrito III de la Federación Agraria Argentina, dirigentes y actores del sector agropecuario del departamento Diamante mantuvieron un encuentro para analizar la situación de productores afectados por amparos judiciales vinculados a las distancias de aplicación de productos fitosanitarios en Colonia Ensayo y Aldea Salto.

De la reunión participaron el director de la entidad, Matías Martiarena; el ingeniero agrónomo Alfredo Bel; el presidente de la Filial Puiggari, Carlos Bender; y abogados que asesoran a la organización y siguen de cerca las acciones judiciales en curso.

Según se informó, en la zona existen actualmente tres amparos relacionados con esta problemática. En uno de ellos, de carácter colectivo, la Federación Agraria Argentina se presentó como “tercero interesado”, con el objetivo de acompañar a los productores involucrados en el proceso judicial.

Durante el encuentro, los asesores legales expusieron el estado de las causas y se generó un intercambio con los productores sobre el desarrollo de los hechos. En ese marco, los participantes coincidieron en que la situación genera preocupación tanto a nivel local como en el conjunto del sector agropecuario.

“La Filial Puiggari es la única entidad agropecuaria en el departamento Diamante. Estamos acompañando a los productores y vinimos con un equipo de abogados. La situación es compleja: los productores aseguran que no se hizo nada fuera de regla. Existe una ley provincial que llevó años de trabajo y consenso entre todos los sectores, y que cuenta con respaldo científico. Queremos trabajar con tranquilidad”, expresó Carlos Bender.

Por su parte, Martiarena destacó la decisión de la entidad de intervenir como tercero interesado en la causa colectiva y valoró las gestiones que se vienen llevando adelante. Además, subrayó la importancia de retomar el proyecto de ley de ordenamiento territorial y de sostener la Ley Provincial de Fitosanitarios.

“Es una norma que demandó mucho esfuerzo y existe una vocación unánime del sector por defenderla”, señaló.

Finalmente, los presentes coincidieron en la necesidad de garantizar seguridad jurídica en la provincia como condición fundamental para el desarrollo de la actividad productiva, en un contexto que consideran desafiante para los productores de la región.