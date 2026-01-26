La Filial Puiggari del Distrito III de la Federación Agraria Argentina (FAA) llevó adelante una reunión en Aldea Brasilera con el objetivo de abordar la situación que atraviesan los productores afectados por un amparo judicial vinculado a las distancias de aplicación de productos fitosanitarios en las localidades de Colonia Ensayo y Aldea Salto, en el departamento Diamante.

El encuentro se realizó el viernes 23 de enero y contó con la presencia del director de FAA Entre Ríos, Matías Martiarena; integrantes de la Filial Puiggari; productores de la zona; el diputado provincial Lenico Aranda; el senador provincial Gustavo Vergara; y el presidente de la Comuna de Colonia Ensayo, Cristian Kemerer.

Durante la reunión, los productores expusieron el estado actual de las acciones judiciales en curso y detallaron el avance de las causas que los involucran, en un contexto que genera profunda preocupación en el sector productivo. En este marco, se recordó que la representación del Estado provincial en estas instancias judiciales se encuentra a cargo de la Fiscalía de Estado.

Por su parte, Matías Martiarena informó sobre las gestiones que vienen impulsando las entidades agropecuarias, entre ellas la posibilidad de presentarse en la causa como amicus curiae (amigos del tribunal) o como terceros afectados, además del trabajo de recopilación y presentación de pruebas técnicas, académicas y oficiales que respalden la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, los legisladores presentes explicaron el extenso proceso de debate y elaboración que derivó en la sanción de la Ley Provincial de Fitosanitarios N.º 11.178, actualmente cuestionada en el ámbito judicial, destacando los consensos alcanzados entre distintos sectores e instituciones durante su tratamiento.

En el cierre del encuentro, el presidente de la Filial Puiggari, Carlos Bender, manifestó la inquietud de los productores ante la reiteración de acciones judiciales que consideran direccionadas contra el sector agropecuario, pese a la existencia de una ley que demandó años de trabajo y acuerdos.

“Estamos muy preocupados por las reiteradas denuncias y acciones judiciales contra productores, aun cuando existe una ley de fitosanitarios que fue trabajada durante años con el consenso de todas las instituciones. La expansión desordenada de loteos termina castigando injustamente al sector productivo. Nosotros solo queremos seguir trabajando, produciendo y abasteciendo de alimentos a la sociedad, como lo hicimos siempre”, expresó Bender al concluir la reunión.