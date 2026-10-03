Cerca de un centenar de productores entrerrianos se reunieron en el Establecimiento Yola, en cercanías de Sir Leonard, departamento La Paz, para plantear sus preocupaciones por hechos de inseguridad en zonas rurales y reclamar medidas a las autoridades policiales y judiciales.

El encuentro contó con la participación de representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA) Filial Entre Ríos, Sociedad Rural Argentina (SRA) Distrito Entre Ríos y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER).

Durante la reunión, los productores reclamaron una mayor respuesta ante las denuncias por delitos ocurridos en establecimientos rurales y solicitaron que las investigaciones avancen hasta el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

Uno de los planteos estuvo dirigido al funcionamiento del sistema judicial. Los productores solicitaron que las denuncias realizadas sean investigadas y que los procesos avancen dentro de los plazos correspondientes, con el objetivo de que los responsables de los delitos sean identificados y, cuando corresponda, sancionados.

Más equipamiento para la Policía Rural

Durante el encuentro también se destacó el trabajo realizado por el personal de la Policía Rural, aunque las entidades reclamaron mayor equipamiento para fortalecer las tareas de prevención y respuesta.

Entre las herramientas solicitadas se encuentran drones térmicos y miras nocturnas para los destacamentos rurales, con el objetivo de mejorar la capacidad de vigilancia durante la noche y en zonas de difícil acceso.

También plantearon la instalación de cámaras de seguridad en rutas, caminos rurales y accesos, conectadas con un sistema de monitoreo policial que permita detectar situaciones sospechosas y facilitar una respuesta ante eventuales hechos delictivos.

El reclamo alcanza especialmente a zonas agropecuarias próximas a Bovril, Avigdor, Sauce de Luna, Santa Elena, La Paz y Villaguay.

Presentaron un petitorio

Como resultado del encuentro se elaboró un petitorio con los principales reclamos planteados por los productores.

La firma estuvo encabezada por Matías Martiarena, Sebastián Klug y Marcelo Schreiner, por FAA Entre Ríos; Mariano Berisso y Mayda Spiazzi, por SRA Entre Ríos; y Maximiliano Müller, por FARER.

El documento contó además con el acompañamiento de los productores presentes.

Las entidades rurales señalaron que buscan que los reclamos se traduzcan en medidas concretas de prevención, investigación y seguridad para quienes desarrollan actividades productivas en zonas rurales de Entre Ríos.