Viale.- Desde las 10:00 de la mañana de este lunes 29 de mayo, en la intersección de la Ruta Provincial N° 32 acceso a la localidad de Viale y el ingreso a la Ruta Provincial N° 33 conocida como “Camino de la producción Viale-Maciá”; se autoconvocaron productores y vecinos de la zona rural para visibilizar su reclamo por las malas condiciones en las que se encuentra el camino de ripio de 80 kilómetros que une ambos pueblos. Solicitan la presencia de la titular de Vialidad Provincial, Alicia Benítez; ya que el ente estatal es responsable de mantener el estado de los caminos rurales; situación que no se estaría produciendo conllevando a que la unión vial se encuentre en un estado catastrófico para la circulación.

El reclamo por el estado del camino rural no es nuevo; ya hace siete años que los mismos productores lo vienen planteado a través de notas con firmas de vecinos que se han presentado ante Vialidad Provincial haciendo visible la problemática que atraviesan para sacar la producción que sale de la zona, o el poder llevar a los chicos a la escuela, que los maestros puedan llegar sin dificultad; pero nunca han recibido respuesta o una visita. Debido al estado del camino y las copiosas lluvias registradas en el último mes, desde que comenzó el ciclo lectivo, los chicos llevan un mes pedido de clases.

Fabio Koch de Crucecitas 8va comentó que el “estado del camino dificulta no solo a la producción, sino al quehacer diario de una familia y a la educación de nuestros hijos. Tenemos a lo largo del trazado y en caminos adyacentes unas veinte escuelas que se ven afectadas. No hay más servicio de transporte escolar, un servicio que se dejó de brindar porque los vehículos se rompen y no es fácil transitar; y los maestros atraviesan diversas dificultades para poder llegar a dar clases”.

Indicó que “el principal reclamo es la reposición del material calcáreo que, desde hace quince años no se acondiciona. La temporada de verano fue desaprovechada por Vialidad Provincial para llevar adelante los trabajos necesarios para volver transitable el camino”, y comentó seguidamente que “hay una parte saliendo desde Macia hasta el arroyo Durazno, que sería la Ruta Provincial N°31, y desde ahí cambia de departamento siguiendo como Ruta Provincial N° 33; es esa parte se ha hecho una reposición de material que ha sido muy importante para la zona, pero creemos que para acá es mucho más importante y más necesario, dado que todas las escuelas y la zona más poblada están del arroyo Durazno hacia Viale. Y los caminos adyacentes, que suben a este camino troncal, justamente empiezan desde el límite del departamento, el arroyo hacia acá”, dijo.