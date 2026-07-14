Los productores ganaderos de las islas y campos inundables de Entre Ríos comenzaron a tomar recaudos frente a los pronósticos que anticipan un evento El Niño de gran intensidad para la primavera. Las previsiones climáticas indican que entre octubre y diciembre podrían registrarse importantes precipitaciones, con el consecuente aumento del nivel de los ríos, un escenario que obliga a planificar con tiempo la reubicación de la hacienda.

En toda la región isleña de la provincia se contabilizan 492.107 cabezas de ganado, distribuidas en departamentos donde la actividad ganadera depende directamente de las condiciones hidrológicas.

José Luis Peter, productor de Villa Paranacito e integrante de Federación Agraria, explicó que la experiencia de quienes viven en las islas les enseña que estos fenómenos deben enfrentarse con anticipación.

"Más que preocuparnos, debemos ocuparnos", sostuvo, al señalar que los informes climáticos coinciden en que el fenómeno tendrá un fuerte impacto sobre el delta entrerriano.

La mayor concentración de hacienda está en Islas del Ibicuy

El departamento Islas del Ibicuy concentra la mayor cantidad de animales, con 264.182 cabezas, más de la mitad del total provincial en zonas inundables.

Ante esa realidad, productores y entidades rurales comenzaron a analizar alternativas para trasladar la hacienda antes de que las crecientes dificulten la logística.

Uno de los principales proyectos es la construcción de un embarcadero en Villa Paranacito que permita agilizar la salida de los animales hacia campos altos o remates feria.

Peter advirtió que actualmente existe una importante limitación logística.

"En Villa Paranacito prácticamente hay un solo barco preparado para transportar hacienda", explicó.

A esa dificultad se suma la falta de corrales adecuados y de infraestructura vial que permita descargar rápidamente los animales y cargarlos en camiones. Según indicó, el camino de acceso al sector previsto para el embarcadero suele quedar bajo agua cuando aumentan los niveles del río, una problemática que los productores vienen reclamando desde hace años.

Evitar repetir experiencias del pasado

El recuerdo de las grandes crecientes de 1982/83, 1998 y 2016 todavía permanece entre los productores isleños. En aquellas oportunidades muchos debieron vender sus animales de manera apresurada y a valores inferiores a los de mercado debido a la imposibilidad de mantenerlos en las islas.

La diferencia, destacan, es que hoy los sistemas de monitoreo climático permiten anticipar con varios meses de anticipación la evolución del fenómeno.

Esa información ya comenzó a generar movimientos en el mercado rural. Inmobiliarias y consignatarias confirmaron consultas de productores interesados en alquilar campos altos para trasladar la hacienda. Sin embargo, la oferta disponible resulta limitada y, además, en algunas zonas del norte entrerriano aparece otra preocupación: la presencia de garrapata.

Casi medio millón de cabezas en riesgo

La distribución del rodeo bovino en las zonas de islas y campos inundables de Entre Ríos es la siguiente:

Islas del Ibicuy: 264.182 cabezas.

264.182 cabezas. Victoria: 80.872.

80.872. Diamante: 65.102.

65.102. Gualeguay: 46.549.

46.549. La Paz: 22.178.

22.178. Paraná: 13.224.

Un pronóstico que mantiene en alerta

Los informes más recientes del Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA (CPC-NOAA) proyectan un escenario con alta probabilidad de un evento El Niño de intensidad fuerte o muy fuerte durante la campaña 2026/27.

Para el trimestre julio-septiembre, el organismo estima un 57% de probabilidad de un Niño fuerte. Entre agosto y octubre, la posibilidad de un evento muy fuerte asciende al 48%, mientras que para el período septiembre-noviembre la probabilidad de un denominado "Súper Niño" alcanza el 71%.

El dato más preocupante corresponde al trimestre octubre-diciembre, cuando el organismo estadounidense calcula un 81% de probabilidades de que se registre un fenómeno El Niño muy fuerte, que podría ubicarse entre los más intensos desde que existen registros climáticos modernos.

Con ese panorama, los productores isleños saben que el tiempo para organizar el traslado de la hacienda comenzó a correr y que la planificación anticipada será determinante para minimizar el impacto de una eventual creciente extraordinaria.