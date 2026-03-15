La postura fue definida durante un encuentro realizado el viernes 13 de marzo en la ciudad de Villaguay, donde representantes de la entidad analizaron la situación sanitaria y productiva del sector agropecuario entrerriano.

Durante la reunión, los dirigentes señalaron que la ganadería nacional ya atravesó una situación similar en la década del 90, cuando se interrumpió la vacunación contra la fiebre aftosa. Según recordaron, aquella decisión derivó en el regreso de la enfermedad y en el cierre de los mercados internacionales para la carne argentina.

En ese marco, los delegados expresaron su preocupación por el impacto que podrían tener los cambios en la política sanitaria. Consideraron que la medida llega en un momento en el que la ganadería comienza a mostrar perspectivas favorables, con valores históricos para el ganado y expectativas positivas para el sector.

“Estas medidas parecen responder más a decisiones de un grupo reducido de funcionarios que a un análisis técnico y de riesgo sobre las consecuencias que podría acarrear para la ganadería nacional”, manifestaron desde la entidad durante el encuentro.

Además del tema sanitario, los representantes de la Federación Agraria analizaron otras problemáticas que afectan a la producción entrerriana. Entre ellas, el impacto de la influenza aviar en el país y sus consecuencias en la avicultura de la provincia, que enfrenta dificultades derivadas del cierre de mercados y la caída en los valores del huevo y del pollo.

Otro de los puntos abordados fue la situación climática en el sur de Entre Ríos. Los delegados señalaron la compleja realidad que atraviesan los productores de departamentos como Gualeguaychú, donde la sequía que se prolonga desde hace semanas ya había motivado un pedido de declaración de emergencia a comienzos de febrero.

Durante la jornada también se evaluaron las realidades productivas de distintos sectores, entre ellos los productores forestales del Delta, citricultores, arroceros, tamberos y agricultores, quienes enfrentan diversos desafíos vinculados a la situación climática, sanitaria y económica del país.