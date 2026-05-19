Rubén Panozzo y Sandra Borach, productores oriundos de la ciudad de Chajarí, en Entre Ríos, llegaron por primera vez a Santa Cruz para integrarse al nuevo Mercado Concentrador Patagónico, una iniciativa impulsada por Santa Cruz Puede S.A.U. que busca fortalecer la comercialización de productos frutihortícolas y consolidar un polo de distribución regional en el sur del país.

La pareja entrerriana forma parte del grupo inicial de 14 productores provenientes de distintos puntos de Argentina que comenzaron a incorporarse a este nuevo esquema comercial, orientado a acercar alimentos frescos y de calidad a la comunidad santacruceña.

El proyecto fue presentado oficialmente este domingo en el Polo Comercial e Industrial Santa Cruz Puede, ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 3 y Circunvalación, en Río Gallegos.

Citrus del litoral para abastecer al sur del país

Panozzo y Borach trabajarán principalmente con la provisión de citrus frescos provenientes del litoral argentino, llevando al nuevo mercado algunos de los productos más representativos de una de las principales regiones citrícolas del país.

Entre la mercadería que comenzará a comercializarse en el centro de distribución se destacan mandarinas, naranjas, pomelos y limones, frutas producidas en la región de Chajarí, reconocida históricamente por su fuerte desarrollo citrícola.

“Venimos a apuntar a que la gente disfrute y vea la calidad de fruta que va a venir de Chajarí, de Entre Ríos, directamente acá”, expresó Sandra Borach durante la presentación del mercado.

La llegada de estos productos busca ampliar la oferta de frutas frescas en la región patagónica y reducir intermediaciones dentro del circuito de distribución.

“Es emocionante llegar tan lejos”

Más allá del impacto comercial, la experiencia también tiene un fuerte componente humano y emocional para la familia entrerriana.

Borach destacó la alegría que representa participar de esta propuesta y llegar por primera vez a la provincia de Santa Cruz.

“Para nosotros es una novedad y una alegría poder compartir con ustedes”, señaló.

Sin embargo, también reconoció el desafío personal y familiar que implica emprender una experiencia laboral a miles de kilómetros de su lugar de origen.

“Es una sensación desencontrada. Estar muy lejos de la familia y llegar a este lugar es muy emocionante”, manifestó.

Sus palabras reflejaron el costado más humano de una iniciativa que apuesta al trabajo federal y a la integración productiva entre distintas regiones del país.

Una apuesta al desarrollo y la comercialización federal

Por su parte, Rubén Panozzo expresó su agradecimiento por la recepción recibida en Santa Cruz y mostró entusiasmo por el inicio de esta nueva etapa.

“Estamos muy contentos y muy agradecidos con todos ustedes”, sostuvo.

El Mercado Concentrador Patagónico comenzó a dar sus primeros pasos con la participación de productores y distribuidores vinculados al sector frutihortícola, en una estrategia que busca fortalecer la logística, mejorar la disponibilidad de alimentos frescos y promover cadenas de comercialización más directas entre productores y consumidores.

Integración productiva entre regiones

La incorporación de productores de Entre Ríos al nuevo esquema comercial refleja el carácter federal del proyecto, que reúne a emprendedores y trabajadores de distintas provincias bajo una misma red de distribución.