Los productores agropecuarios de Argentina y Estados Unidos comparten buena parte de las preocupaciones que atraviesan actualmente al sector, entre ellas los altos costos de los insumos, los precios de los commodities y la situación financiera de las explotaciones. Sin embargo, cuando se consulta por el futuro, las expectativas muestran una diferencia marcada a favor de los productores argentinos.

El dato surge del estudio “How Farmer Sentiment Compares in the United States and Argentina”, elaborado por investigadores de Purdue University y la Universidad Austral a partir de una comparación entre el Purdue University/CME Group Ag Economy Barometer y el Austral Ag Barometer.

Para el análisis se utilizaron preguntas comunes realizadas durante mayo y junio de 2026 a aproximadamente 400 productores de cada país.

Una brecha marcada en las expectativas

La mayor diferencia aparece cuando los productores evalúan las perspectivas para la producción agrícola durante los próximos cinco años.

En Estados Unidos, el 57% de los productores espera malos tiempos para la producción agrícola, mientras que apenas el 28% anticipa un escenario favorable. En Argentina, en cambio, las respuestas muestran una tendencia inversa: el 53% espera buenos tiempos y solo el 4% prevé un panorama negativo.

El resultado se produce en contextos diferentes. En Estados Unidos, las expectativas están condicionadas por márgenes estrechos, precios relativamente bajos de los commodities y elevados costos de producción.

En Argentina, el optimismo no necesariamente refleja una elevada rentabilidad en el presente. Según el estudio, puede estar relacionado con una percepción de mejores condiciones para invertir hacia adelante.

Entre los factores mencionados aparecen la reducción de los derechos de exportación, una mayor apertura de los mercados y un mejor acceso al crédito en dólares, elementos que fortalecieron las expectativas sobre los retornos futuros pese a un escenario de precios de commodities relativamente débiles.

Coincidencias en la actividad ganadera

La producción ganadera presenta un panorama diferente al agrícola y, en este segmento, las expectativas favorables predominan en ambos países.

El 68% de los productores estadounidenses y el 80% de los argentinos espera buenos tiempos para la ganadería durante los próximos cinco años.

El escenario está asociado a precios favorables del ganado y a una oferta limitada de hacienda. En Argentina se suma, de acuerdo con el estudio, la expectativa de una recomposición del rodeo nacional.

Las mejores condiciones para las exportaciones y la disponibilidad de financiamiento en dólares a costos relativamente bajos aparecen como factores que estarían alentando la inversión en vientres y reforzando las perspectivas de largo plazo para la actividad ganadera.

“El mayor optimismo de los productores argentinos respecto del futuro se basa, en gran medida, en la expectativa de que continúen políticas orientadas a reducir las retenciones, con su impacto positivo sobre los márgenes agrícolas”, señaló Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral y coautor del estudio.

En el caso de la ganadería, Steiger destacó además la ausencia de restricciones a la exportación de carne vacuna y el contexto favorable que atraviesa el sector.

También hay expectativas de suba en el valor de la tierra

Las diferencias entre ambos países también aparecen al analizar las expectativas sobre el precio de la tierra agrícola.

En Estados Unidos, el 57% de los productores considera que los valores se mantendrán aproximadamente en los niveles actuales durante el próximo año. Un 35% espera una suba y un 8% anticipa una caída.

En Argentina, en cambio, el 50% espera que los precios de la tierra aumenten, mientras que el 46% prevé estabilidad y solo el 4% estima una disminución.

El estudio vincula esta diferencia con las condiciones particulares de cada mercado. En Estados Unidos, los elevados valores alcanzados por la tierra, las tasas de interés y los costos de producción pueden limitar nuevas subas.

En Argentina, las expectativas de mayores ingresos agrícolas y la reducción de los derechos de exportación contribuyen a una visión más favorable. El informe también señala que parte de los productores considera que la tierra agrícola argentina continúa subvaluada luego de años de inestabilidad en las políticas sectoriales.

Los costos siguen siendo el principal problema

A pesar del optimismo respecto del futuro, los productores de ambos países coinciden en buena medida al identificar los problemas que afectan actualmente a sus explotaciones.

Los altos costos de los insumos aparecen como la principal preocupación para mejorar la situación financiera de las empresas agropecuarias.

En Estados Unidos, detrás de ese factor aparecen el riesgo climático y los bajos precios de los productos. En Argentina, los bajos precios y el riesgo climático también ocupan un lugar destacado.

La principal diferencia se encuentra en la incertidumbre vinculada con las políticas públicas, que figura entre los factores relevantes para los productores argentinos, pero no aparece entre las principales preocupaciones de sus pares estadounidenses.

El estudio advierte que los cambios en los derechos de exportación, las reglas cambiarias y las intervenciones en los mercados pueden incidir no solamente sobre la rentabilidad actual, sino también sobre las decisiones de inversión de largo plazo.

Dos realidades, desafíos compartidos

La comparación entre ambos países muestra que los productores enfrentan problemas similares, pero interpretan de manera diferente las perspectivas de los próximos años.

Mientras los productores estadounidenses expresan mayor preocupación por la evolución futura de la agricultura, en Argentina predomina una visión favorable, particularmente vinculada con las expectativas sobre rentabilidad, acceso al financiamiento, comercio exterior y condiciones de política económica.

En ambos casos, sin embargo, los costos de producción, los precios de los commodities y el riesgo climático continúan siendo factores centrales para la actividad.

Los resultados del estudio sugieren así que el ánimo de los productores no depende únicamente de la evolución de los mercados agropecuarios. También está condicionado por las políticas públicas, las condiciones financieras y el grado de estabilidad institucional que cada país ofrece para las decisiones de inversión y producción.