La Comisión Asesora para la Producción Orgánica realizó su 86ª reunión de trabajo, con participación de representantes de 14 provincias, organismos nacionales, instituciones técnicas, universidades y entidades del sector privado.

El encuentro se desarrolló de manera virtual y tuvo como eje el análisis de políticas, normativas y estrategias destinadas a fortalecer el desarrollo de la producción orgánica en Argentina.

Avanza la agenda de Argentina Orgánica 2030

Durante la jornada se realizó un seguimiento de las acciones previstas para 2026 en el marco del Plan Estratégico Argentina Orgánica 2030.

Entre los principales temas se analizaron iniciativas vinculadas con el fortalecimiento institucional, la actualización de la normativa, la promoción y comunicación, el desarrollo territorial, la innovación y la inserción comercial de la producción orgánica.

La agenda busca consolidar herramientas para el crecimiento del sector y mejorar sus posibilidades de desarrollo y comercialización.

Analizan acuerdos con mercados internacionales

Otro de los puntos abordados fue el estado de las negociaciones para alcanzar acuerdos de equivalencia de la normativa orgánica argentina con la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Japón.

Estos procesos forman parte de las acciones orientadas a facilitar la inserción de la producción orgánica nacional en mercados internacionales.

También continúa el trabajo para incorporar la certificación grupal a la normativa orgánica argentina.

La herramienta apunta a facilitar el acceso de grupos de productores al sistema de certificación.

Buscan armonizar normas en América Latina

La reunión también incluyó el trabajo desarrollado en la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO), donde se analizan alternativas para avanzar en mecanismos de armonización o convergencia de las normas que regulan la producción orgánica en los países de América Latina.

En ese marco, un relevamiento realizado en 15 países identificó como principales oportunidades la posibilidad de facilitar el comercio y el acceso a nuevos mercados, mejorar la capacidad de negociación internacional y simplificar cargas para los distintos actores del sector.

El análisis también contempla las diferencias existentes entre los marcos normativos e institucionales de cada país.

Preparan la Semana de la Producción Orgánica

Durante el encuentro se repasaron además las actividades previstas para la Semana de la Producción Orgánica, que se desarrollará en diciembre.

La agenda incluirá la próxima reunión de la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, la entrega de los Premios Argentina Orgánica 2026 y una ronda de negocios nacional.

De esta manera, la agenda del sector continuará enfocada en fortalecer la producción orgánica, actualizar las herramientas regulatorias y ampliar las posibilidades de comercialización tanto en el mercado nacional como en el ámbito internacional.