Entrevistas
Producción industrial: “El contexto nacional tiene impacto heterogéneo en la industria entrerriana”
Lo dijo el secretario del área, Catriel Tonutti • Las empresas industriales crecieron de 1.009 a 1.025 entre fines de 2023 y este año, mientras el empleo se mantuvo en torno a 31 mil puestos • “Hay sectores que están muy bien, otros medianamente en equilibrio y otros sufriendo” • Puerto de Ibicuy, reactivación ferroviaria e inversiones por más de 400 mil millones de pesos aportan datos para el optimismo.
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