La Justicia dictó prisión preventiva para uno de los acusados de haber participado en una estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, que tuvo como víctima a una mujer de 84 años en la ciudad de Crespo. En el hecho, ocurrido el pasado 26 de marzo, le sustrajeron 19.000 dólares y una suma de dinero en pesos aún no determinada.

La medida fue dispuesta este lunes por la jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli, a pedido del fiscal Juan Pereyra. El principal imputado, identificado como G.D.P., fue acusado como coautor del delito de estafa y deberá cumplir 60 días de prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná.

En tanto, E.F.D., imputado por encubrimiento, quedó en libertad bajo una serie de restricciones por el mismo plazo, aunque seguirá vinculado a la causa.

Cómo fue la maniobra

Según la investigación, el engaño se inició con un llamado telefónico en el que una persona se hizo pasar por la nieta de la víctima. Bajo ese ardid, le indicaron que debía entregar sus ahorros a un supuesto allegado de confianza para resguardarlos en una entidad bancaria.

Minutos después, G.D.P. se habría presentado en el domicilio de la mujer para retirar el dinero. Registros de cámaras de seguridad aportados por vecinos muestran a un hombre con características coincidentes ingresando a la vivienda y retirándose luego con un bolso.

Las imágenes también permitieron establecer que el sospechoso abordó un Peugeot rojo que lo aguardaba en las inmediaciones. A partir de ese dato, los investigadores lograron reconstruir el recorrido del vehículo hasta una vivienda ubicada en calle Pablo Crauzas, en la ciudad de Paraná.

Secuestro de dinero y celulares

En el marco de la pesquisa, se determinó que E.F.D. habría tenido participación en el hecho. Según la Fiscalía, al día siguiente del delito se presentó en el domicilio vinculado al principal acusado y retiró un bulto oscuro, que contendría parte del dinero sustraído.

Posteriormente, el vehículo en el que se trasladaba fue interceptado sobre la Ruta Nacional Nº11, en cercanías del acceso al INTA. Durante el procedimiento, y ante la falta de documentación del rodado, se realizó una requisa que permitió el hallazgo de una suma importante de dinero, además del secuestro de tres teléfonos celulares.

No obstante, desde la Fiscalía señalaron que aún no se logró recuperar la totalidad de los dólares denunciados como sustraídos, lo que constituye uno de los principales objetivos de la investigación.

Fundamentos y posturas

El fiscal Pereyra argumentó que la prisión preventiva para G.D.P. se fundamenta en los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la causa. Además, se tuvo en cuenta que el imputado cuenta con antecedentes penales, incluyendo una condena previa por extorsión.

Por su parte, la defensa del principal acusado, a cargo del defensor público Fernando Callejo, se opuso a la medida y solicitó el arresto domiciliario. Alegó que su defendido tiene arraigo, vive con su familia, posee tres hijos a cargo y desarrolla actividades comerciales.

En cuanto a E.F.D., su defensa aceptó las condiciones impuestas por la Justicia y expresó la voluntad de su cliente de colaborar con la investigación. En ese sentido, accedió a aportar las claves de los teléfonos celulares secuestrados para su análisis.

Las pericias sobre los dispositivos abarcarán un período de 30 días previos al hecho, con el objetivo de detectar comunicaciones, contactos o movimientos que permitan esclarecer la maniobra y determinar si hubo más personas involucradas.