Crespo– Hoy, sábado 28, y mañana domingo 29, se realizará la Primera Conferencia Misionera, organizada por la Iglesia Cristiana Evangélica, con la presencia del misionero Cristóbal Wallis, antropólogo, lingüista de extensa trayectoria.

La conferencia estará enfocará en los esfuerzos y necesidades dentro de nuestro propio país, bajo el lema: “La deuda interna… con las misiones en Argentina”.

Hoy, sábado 28 será las 18 horas, en las instalaciones del Instituto Comercial Crespo. En la primera parte del programa se ofrecerán variados talleres, como: “Misión entre Pueblos Originarios”, “Los jóvenes y las misiones”, “COMFE: apoyando a las familias misioneras”, “Historia de los primeros misioneros de las asambleas en la Argentina” y «Los niños también somos misioneros». Luego se podrán visitar stands informativos de diversas obras misioneras.

El domingo el encuentro a las 10 hs. en el templo de la iglesia organizadora, en calle 3 de Febrero y Estrada.

Los dos días, para las plenarias estará presente el misionero Cristóbal Wallis, antropólogo, lingüista, de extensa trayectoria en la Fundación Asociana (acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino), quien vive y desarrolla su trabajo entre el pueblo wichi en Salta y Formosa.

La entrada es libre y gratuita.