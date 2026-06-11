Del 2 al 4 de octubre se realizará en Concordia, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Concordia, el primer Congreso Internacional de Robótica Educativa – CIRE 2019; el cual tendrá reconocimiento del Consejo General de Educación de Entre Ríos (Expediente N° 2293694). Además, durante el primer CIRE 2019 tendrán lugar las octavas Competencias de Robótica Experimental.

Presentaciones

Los artículos deben estar destinados a difundir conocimientos sobre construcción y programación de dispositivos robotizados en las aulas, socializando experiencias realizadas o en desarrollo, por grupos o instituciones en las siguientes áreas de desarrollo (no limitantes): Aportes didácticos para la incorporación de la robótica en el aula; Desarrollo de móviles controlados remotamente o autoguiados; Brazos robóticos, de cualquier característica; Experiencias en sistemas de impresión 3D; Aplicaciones experimentales en visión artificial; Experiencias o desarrollos para la detección de objetos; Uso de software para la programación de dispositivos robotizados; Experiencias en la utilización de plataformas de hardware para desarrollos en robótica. La fecha límite para su presentación es el 11 de agosto.

Las “8vas. Competencias de Robótica Experimental” se realizarán en las modalidades tumbalatas, laberinto y sumo, con inscripción y participación gratuita. Los reglamentos de cada modalidad en www.frcon.utn.edu.ar/congresorobotica/competencias/

El Congreso

Entre los objetivos experimentales del Congreso está el impulsar la construcción de dispositivos robóticos básicos, como integración de contenidos de física, matemática, mecánica, electrónica y programación; desarrollar la creatividad y el espíritu competitivo, como incentivos para el autoaprendizaje; facilitar al docente el diseño de prácticas áulicas que motiven a los estudiantes a la incorporación de la disciplina en el marco de la educación tecnológica; difundir la oferta de kits, elementos y dispositivos accesibles y disponibles para el desarrollo experimental de la especialidad.

Para quienes quieran participar, la información sobre los disertantes y charlas confirmadas en www.frcon.utn.edu.ar/congresorobotica/. Las consultas se reciben por correo electrónico a [email protected]. El evento es organizado por el Grupo de Robótica de la UTN Concordia.