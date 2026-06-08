Hernández.- El Municipio confirmó que el miércoles 15 de abril en horas de la mañana, el Área de Epidemiología de la provincia confirmó el primer caso de dengue en la localidad, el cual no es autóctono. Vale remarcar que el caso autóctono es uno de origen local, mientras que el importado proviene de otro lugar.

Ya se están tomando las medidas de prevención necesarias, las cuales consisten en el bloqueo de nueve manzanas a la redonda del domicilio estudiado. En horas de la tarde, personal municipal se acercó a los vecinos para descacharrizar, desmalezar y fumigar la zona, y así evitar la propagación de nuevos casos.

Se recomienda la aplicación de repelentes cada cuatro horas, el uso de espirales e insecticidas de uso doméstico en las viviendas.