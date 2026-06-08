Hernández- Este viernes Epidemiología de Entre Ríos confirmó el primer caso positivo de covid-19 en esta localidad. Se trata de un hombre, mayor de edad, que está desde principio de semana aislado, con acompañamiento del personal del CAPS “Martín Fiero”, que ha realizado el seguimiento epidemiológico para aislar a personas que hayan tenido contacto con él.

Se realizaron fumigaciones en lugares donde estuvo para evitar la propagación, trabajando en conjunto con la Policía y el nosocomio local.

“Pedimos a los vecinos mantener la calma y tomar precauciones a la hora de circular en la vía pública e ingresar a los comercios, haciendo uso del barbijo, realizando la higiene de manos y tomando distanciamiento entre personas”, pidieron desde la Municipalidad. Recuerdan que el teléfono del Centro de Salud es el 491024.