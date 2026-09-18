Con la llegada de la primavera, los días comienzan a ser más largos y las temperaturas aumentan. Estos cambios también pueden modificar algunos hábitos de los gatos, que suelen mostrar mayor curiosidad, actividad e interés por explorar.

Si bien no es necesario modificar por completo su rutina, esta época del año requiere prestar atención a algunos aspectos vinculados con el calor, la exposición al sol, la muda de pelo, la actividad física y la hidratación.

Protección frente al sol y las altas temperaturas

Los gatos suelen buscar lugares soleados para descansar, pero durante los días más cálidos algunas superficies pueden alcanzar temperaturas elevadas.

Pisos, terrazas y otros espacios expuestos directamente al sol pueden representar un riesgo y provocar lesiones, especialmente en las zonas del cuerpo con menor cobertura de pelo.

Los gatos de pelaje claro, particularmente aquellos de color blanco o con nariz y piel rosadas, requieren mayor atención frente a la exposición solar.

Por eso, es importante que tengan acceso a lugares frescos y protegidos del sol, especialmente durante los momentos de mayor temperatura.

Más pelo suelto durante la primavera

El cambio de estación suele estar acompañado por una muda de pelo más intensa. Durante su acicalamiento cotidiano, los gatos ingieren parte del pelo que desprenden.

Aunque la mayor parte atraviesa el sistema digestivo sin inconvenientes, en algunos casos puede acumularse en el estómago y formar las conocidas bolas de pelo.

Los gatos de pelo largo o aquellos que tienen hábitos de aseo muy frecuentes presentan mayor predisposición a estos episodios. El cepillado regular permite retirar parte del pelo suelto antes de que sea ingerido.

Juego y actividad para los gatos que viven dentro de casa

La primavera también puede ser una oportunidad para enriquecer la rutina de los gatos con momentos de juego.

Según el Centro WALTHAM® para la Nutrición de Mascotas, de Mars Petcare, una parte importante de la actividad física de los gatos está relacionada con comportamientos propios de su instinto de caza.

En los animales que viven en interiores, el juego puede contribuir a estimular el movimiento y favorecer su bienestar físico y mental.

No hacen falta elementos sofisticados. Cajas de cartón, bolsas de papel seguras y juguetes tipo caña pueden convertirse en opciones para estimular su curiosidad.

La recomendación es realizar sesiones breves y frecuentes, respetando el comportamiento natural del gato, que suele alternar períodos cortos de actividad intensa con momentos de descanso.

La importancia de mantenerlos hidratados

El agua adquiere un papel fundamental cuando aumentan las temperaturas. Los gatos pueden presentar una baja tendencia espontánea a beber, por lo que durante los días cálidos es importante facilitarles el acceso al agua y observar sus hábitos de hidratación.

Un gato adulto requiere aproximadamente entre 200 y 250 mililitros de agua por día, aunque la necesidad puede variar según su peso, alimentación, temperatura ambiente y nivel de actividad.

La alimentación también puede contribuir a la ingesta de líquidos. Los alimentos húmedos contienen aproximadamente un 80% de humedad.

Entre las alternativas para favorecer la hidratación se encuentran mantener siempre agua fresca y limpia disponible, colocar bebederos en distintos sectores de la casa y complementar la alimentación con opciones húmedas.

También puede influir la forma en que se ofrece el agua. Algunos gatos muestran mayor interés por el agua en movimiento, como la que proviene de una fuente o una canilla. Conocer las preferencias de cada animal puede ayudar a estimular su consumo.

Cómo prevenir un golpe de calor

La exposición a temperaturas elevadas puede provocar agotamiento y cuadros más graves. La Dra. María Noel Travetto, veterinaria MP 12508 y directora técnica de Mars South Latam, señala que todos los gatos pueden ser susceptibles a un golpe de calor.

Entre las recomendaciones para prevenirlo se encuentran:

No dejar a las mascotas dentro de vehículos, aunque sea durante poco tiempo.

Mantenerlas en lugares frescos y ventilados.

Evitar ejercicios excesivos durante los días de calor.

Dejar siempre un bebedero con agua disponible.

Considerar el uso de alimentos húmedos para favorecer la hidratación.

Realizar controles veterinarios periódicos.

Ante cualquier duda o situación que genere preocupación, consultar con un veterinario de confianza.

Una primavera con pequeños cambios

La llegada de la primavera no implica necesariamente grandes modificaciones en la rutina de los gatos. Sin embargo, el aumento de las temperaturas y la muda de pelo hacen necesario prestar atención a algunas necesidades específicas.

Agua fresca, espacios protegidos del calor, cepillado frecuente y momentos de juego son medidas sencillas que pueden ayudar a acompañar el bienestar de los felinos durante los meses más cálidos.

La clave está en observar sus hábitos y respetar sus tiempos, para que puedan atravesar la primavera explorando, jugando y descansando a su propio ritmo.