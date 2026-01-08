Los niveles actuales del río Uruguay se mantendrán estables hasta el próximo fin de semana y, posteriormente, comenzarán a descender de manera gradual. Así lo informó el Área de Hidrología de Salto Grande, en su último reporte técnico.

De acuerdo a lo señalado por el organismo, los niveles del río se sostendrán aproximadamente hasta los días 11 y 12 de enero, momento a partir del cual se espera una disminución progresiva. El comportamiento del curso de agua responde al importante ascenso registrado en los últimos días del año pasado, producto de precipitaciones que superaron los 150 milímetros en las subcuencas Alta y Media del río Uruguay.

Desde el Área de Hidrología explicaron que estos volúmenes de lluvia no son habituales en un contexto climático de La Niña, como el que se presenta actualmente, lo que explica la magnitud del fenómeno registrado en la cuenca.

Entre el 27 de diciembre y el 6 de enero, los caudales erogados por la represa de Salto Grande fueron siempre inferiores a los aportes naturales del río. Esta situación contribuyó a que los niveles aguas abajo resultaran menores a los que se habrían registrado en condiciones completamente naturales, atenuando parcialmente el impacto de la creciente.

En las ciudades ubicadas más al sur del curso del río, como Concepción del Uruguay, Colón y Paysandú, el comportamiento del río Uruguay depende en gran medida del nivel del Río de la Plata y de la incidencia de los vientos del sector sur. En los últimos días, la intensa sudestada registrada en la región contribuyó de manera significativa al ascenso del nivel del río, afectando las actividades que se desarrollan dentro de su cauce.