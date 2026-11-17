Crespo.- El Concejo Deliberante aprobó la semana pasada la tercera modificación presupuestaria correspondiente al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del año 2026. No hubo aumento de montos globales y el presupuesto continúa en 29.877.014.693,02 pesos. En diálogo con Paralelo 32, la secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt, explicó qué partidas se retocaron y por qué.

Ajustes de partidas

Se realizaron ajustes de partidas por un total de 2.833.400.000 pesos. Entre otros, el principal cambio fue un incremento en las partidas de Personal por 1.124.500.000 pesos para acompañar los aumentos de sueldos pactados con el sindicato y los trabajadores municipales. Transferencias se incrementó en 136.500.000 pesos, para reforzar partidas de subsidios y apoyos a familias de bajos recursos.

Entre los ítems que bajaron está Bienes y Servicios No Personales, que disminuyó en 91 millones de pesos. También cayeron los montos de inversiones en Bienes de Capital en 290 millones de pesos, porque un grupo de maquinarias que se iba a comprar terminará siendo adquiridas a partir de contratos de leasing con el Banco de Entre Ríos. Esas maquinarias y vehículos estaban presupuestados y sus costos fueron dados de baja.

La partida de Trabajos Públicos disminuyó también en 865 millones de pesos. Allí se incluye un canal paralelo a calle Stronatti que no conviene iniciarlo mientras esté presente el fenómeno El Niño, porque puede dificultar y encarecer el desarrollo de las obras por las frecuentes precipitaciones; queda para el próximo año su ejecución. También se recortaron fondos en inversiones en espacios públicos y cuadras de asfalto que no podrán iniciarse en el mes y medio que resta del año y se pasan para 2027. Otra obra prevista que se dio de baja fue el biodigestor que finalmente fue realizado a costo cero por la empresa Dosbio, firma que está involucrada en el plan privado de biodigestores para generación de energía limpia que involucra a productores rurales de nuestra zona. En cambio se reforzaron algunas partidas para la ampliación de la red cloacal y recambio de cañerías.

La amortización de la deuda disminuyó en 9 millones de pesos y los intereses y gastos de deuda bajaron en 6 millones. En este caso, los valores se habían calculado previendo un dólar alto, que no aumentó. Esa diferencia permitió tener dinero sobrante en los ítems de deuda que pudieron reenviarse a otras partidas.

Finalmente, Schmidt aclaró que habrá una última modificación presupuestaria al finalizar el año, para adecuar las planillas con lo que exactamente se recaude y se gaste para cada partida.

Aumentos

Por otro lado, durante la charla, la funcionaria adelantó que el año próximo habrá un ajuste en las tasas municipales. Recordó que este año no hubo aumentos en la Tasa de Obras Sanitarias a pesar que aumentar por el efecto inflacionario los costos de mantenimiento tanto en insumos y reparaciones como en combustible y electricidad para mantener en funcionamiento las bombas impulsoras de la red.