Crespo.- El Presupuesto Municipal de 2027 con sus cálculos de recursos y erogaciones previstos para el último año de la actual gestión, suma 38.008.729.635,47 pesos, equilibrando los ingresos con los gastos e inversiones. Representa alrededor de un 27,2% de incremento en las partidas, respecto al presupuesto actual calculado en 29.877 millones de pesos. El proyecto enviado por el Ejecutivo está en estudio en el Concejo Deliberante.

Principales cuentas

Las cuentas más importantes entre los ingresos son las de Jurisdicción nacional, con 10.430 millones de pesos, que representan el 27,44% de los recursos; a continuación, los ingresos de Jurisdicción provincial, con 9.400 millones, el 24,73%. En tercer lugar, el mayor ingreso está previsto en la Tasa de Higiene y Seguridad, con casi 8.176 millones de pesos, 21,51% del total. Mucho más atrás, la Tasa General Inmobiliaria recaudaría 1.750 millones, 4,6%.

Se repite, como todos los años, la fuerte dependencia de recursos extra municipales, ya que los aportes nacionales y provinciales determinarán más de la mitad de los ingresos, con el 52,17% del total.

Erogaciones

Por el lado de las erogaciones, la planta de personal insumirá el 54,1% con 20.527,6 millones de pesos; Bienes y Servicios no Personales (gastos diversos y contratos) insumirá el 25,12%, sumando algo más de 9.547 millones.

La inversión en Trabajos Públicos significará el 14,25%, con 5.416 millones de pesos. En tanto, la compra de Bienes de Capital se llevará el 2,6% con 988 millones previstos.

Obras e inversiones

Las principales obras previstas para 2027, con sus costos probables, son:

• una cuadra de pavimento en el Parque Industrial, por 140 millones de pesos;

• 15 cuadras de hormigón armado por consorcio, 1.350 millones;

• 5 cuadras de pavimento por administración, 450 millones;

• 5 cuadras de cordón cuneta, 200 millones;

• 4 cuadras de repavimentación por asfalto en caliente, 240 millones;

• 1.400 metros lineales de veredas comunitarias, 70 millones;

• 180 artefactos nuevos de iluminación, 18 millones;

• 95 nuevas columnas metálicas de iluminación, 80.750.000;

• 8 cuadras de ampliación de la red cloacal, 40 millones;

• 10 cuadras de cambio de cañerías de red cloacal, 50 millones;

• 4 cuadras de ampliación de red de agua, 16 millones;

Entre los bienes de capital que se prevé comprar, con el costo calculado, figuran un tractor con desmalezadora (25 millones de pesos), un utilitario (40 millones), un camión chasis para recolección de residuos (140 millones), un acoplado (90 millones), una máquina vial (140 millones), equipamiento para Tránsito y Guardia Urbana (cámaras, equipos de grabación y demás, 27,5 millones).

Trabajos públicos

Obras viales 3.108.896.352

Obras en parques y espacios verdes 753.750.000

Canalización y desagües Pluviales 430.000.000

Mejoras en dependencias municipales 370.000.000

Obras de iluminación 196.750.000

Ampliación de red cloacal 193.500.000

Obras en Parque Industrial 170.066.000

Ampliación de red de agua potable 114.200.000

Planta de tratamiento de residuos domiciliarios 40.000.000

Señalización y Equipamiento Urbano 38.900.000

Total 5.416.062.352

Ingresos y gastos en 2027

Recursos

Tasas municipales 16.318.729.635,47 42,93%

Jurisdicción nacional 10.430.000.000 27,44%

Jurisdicción provincial 9.400.000.000 24,73%

Otros ingresos municipales 1.210.000.000 3,18%

Venta de bienes municipales 110.000.000 0,29%

Otros 540.000.000 1,43%

Total recursos 38.008.729.635,47

Erogaciones

Personal permanente 16.118.829.422 42,41%

Bs. y Serv. No Personales 9.547.350.886,25 25,12%

Trabajos Públicos 5.416.062.352 14,25%

Personal temporario 2.263.880.265 5,96%

Serv.extraord. (horas extras) 1.887.558.541,90 4,97%

Transferencias 1.201.411.954,32 3,16%

Bienes de Capital 988.140.000 2,6%

Otros 585.496.214 1,53%

Total erogaciones 38.008.729.635,47