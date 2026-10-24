El Gobierno de Entre Ríos proyecta incrementar la inversión pública y fortalecer las partidas destinadas a áreas prioritarias durante 2027. Así lo explicó el ministro de Economía y Finanzas, Fabián Boleas, al brindar detalles del proyecto de Presupuesto provincial presentado ante la Legislatura.

En diálogo con el programa Debate Abierto Radio, que se emite a través de una red de emisoras de la provincia, el funcionario señaló que las proyecciones se elaboraron a partir de los parámetros macroeconómicos establecidos por el Gobierno nacional, en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal, a la que Entre Ríos está adherida.

Para el próximo ejercicio, el proyecto contempla una inflación anual estimada del 18% y un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%.

La inversión pública pasaría del 7,4% al 10,7%

Uno de los principales cambios previstos en el proyecto es el incremento de la participación del gasto de inversión y bienes de capital sobre el total del presupuesto.

Según detalló Boleas, ese componente pasaría del 7,4% registrado en 2026 al 10,7% proyectado para 2027. El ministro señaló que la variación representa un aumento cercano al 40% en términos de inversión pública y capital.

La propuesta también prevé ampliar los recursos destinados a Educación, Cultura, Deporte, Salud, Desarrollo Humano y Seguridad. En conjunto, estas áreas pasarían de representar el 53,3% del gasto total al 57,3%, lo que supone un incremento de cuatro puntos porcentuales.

Boleas sostuvo que el proyecto mantiene el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal, con superávit primario y financiero, de acuerdo con los términos establecidos por la normativa.

Endeudamiento destinado a infraestructura

En relación con la posibilidad de tomar crédito, el ministro aclaró que el endeudamiento previsto estará destinado exclusivamente a financiar obras de infraestructura.

Según explicó, la intención es recurrir a organismos multilaterales de crédito, que ofrecen plazos de amortización más extensos y tasas de interés inferiores a otras alternativas de financiamiento.

La estrategia busca disponer de recursos para ejecutar obras sin apartarse de los objetivos fiscales planteados por la administración provincial.

Coparticipación y salarios estatales

En cuanto a los ingresos, Boleas proyectó que los recursos tributarios de origen nacional crecerán aproximadamente un 30% durante 2027. De concretarse esa previsión, el incremento también tendría impacto en los fondos de coparticipación que reciben los municipios y las comunas entrerrianas.

Sobre la política salarial, el funcionario afirmó que la prioridad fijada por el gobernador Rogelio Frigerio es evitar que los salarios de los trabajadores estatales pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

Respecto del cierre del ejercicio 2026, el ministro estimó que la provincia finalizará el año en equilibrio fiscal y con un nivel de ejecución presupuestaria cercano al 100%.

También destacó la necesidad de elaborar presupuestos con proyecciones rigurosas y transparentes. En ese sentido, consideró que la desaceleración de la inflación exige una mayor precisión en las estimaciones financieras.

Boleas descartó una candidatura a la intendencia de Paraná

Durante la entrevista, el ministro también se refirió al escenario político y descartó la posibilidad de encabezar una candidatura propia para la intendencia de Paraná.

Boleas afirmó que está concentrado en la gestión económica provincial y manifestó su respaldo a la continuidad del gobierno de Frigerio.

“Creo que es necesario y me gustaría que el gobernador decida ir por la reelección para tener cuatro años más de gestión”, expresó.

El proyecto de Presupuesto 2027 deberá continuar su tratamiento legislativo, donde se analizarán las previsiones de ingresos, gastos e inversión para el próximo año.