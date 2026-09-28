El Proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo Nacional plantea un escenario de equilibrio fiscal, crecimiento económico y desaceleración de la inflación. Sin embargo, un análisis elaborado por Zentrix Consultora advierte que el cumplimiento de esas metas depende de una serie de supuestos que considera exigentes.

Según el estudio, el proyecto contempla gastos de la Administración Nacional por $202,1 billones y recursos por $202,35 billones, con un resultado financiero prácticamente equilibrado. El gasto total implicaría un crecimiento real del 3,4% respecto del crédito vigente de 2026, utilizando como referencia una inflación promedio del 21,1%.

La Oficina Nacional de Presupuesto identifica oficialmente al proyecto de Ley de Presupuesto 2027 entre la documentación presupuestaria nacional disponible.

El desafío de la recaudación

Uno de los principales puntos señalados por Zentrix está en los ingresos tributarios.

El proyecto requiere que la recaudación total aumente 5,6% en términos reales durante 2027. Dentro de ese cálculo, el IVA debería crecer 5,9% real y el impuesto a los créditos y débitos, 3,9%.

El análisis compara esas metas con el desempeño acumulado hasta agosto de 2026 y señala que, durante ese período, la recaudación total habría registrado una caída real del 3,8%, mientras que el IVA y el impuesto a los créditos y débitos también mostraron retrocesos.

Para la consultora, el presupuesto supone así un cambio de tendencia en los ingresos del Estado.

Inflación, dólar y crecimiento

El proyecto oficial contempla para 2027 un crecimiento del 4%, una inflación de 18% entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027 y un tipo de cambio de $1.847,6 por dólar al cierre del año.

Zentrix advierte que esa combinación supone una apreciación real del peso por segundo año consecutivo.

El análisis también señala que el proyecto prevé un superávit comercial de USD 15.560 millones, por debajo de los USD 16.951 millones proyectados para 2026.

La consultora utiliza como antecedente las diferencias entre las previsiones del Presupuesto 2026 y las estimaciones actuales para ese mismo año. El presupuesto aprobado había contemplado una inflación del 10,1% y un crecimiento del 5%, mientras que el proyecto 2027 estima ahora una inflación del 29% y un crecimiento del 3% para 2026.

Un margen fiscal reducido

Otro de los puntos centrales del informe está en el margen entre el resultado primario y los intereses de la deuda.

Para la Administración Nacional, Zentrix calcula un superávit primario de $15,36 billones frente a intereses de deuda por $15,11 billones. La diferencia es de apenas $0,25 billones, equivalente al 1,6% del superávit primario.

Según el análisis, ese margen reducido significa que una desviación relativamente pequeña en los ingresos o en los gastos podría modificar el resultado previsto.

El estudio también recuerda que el proyecto establece como objetivo cerrar la ejecución presupuestaria con un resultado financiero equilibrado o superavitario.

Qué áreas tendrían mayores cambios

El análisis de Zentrix divide las 29 funciones presupuestarias en dos grupos: 17 tendrían aumentos reales y 12 registrarían reducciones.

Entre las mayores subas aparece Relaciones Interiores, que incluye una partida de $520.093 millones destinada a la organización de las elecciones de 2027.

También se destaca Salud, con un incremento real del 15,4%, asociado principalmente a la asistencia financiera al PAMI.

En sentido contrario, Energía y Combustibles registra una caída real del 16,8%, vinculada a la reducción de subsidios, mientras que Inteligencia presenta una reducción real del 12,8%, según la metodología utilizada por la consultora.

El servicio de la deuda, por su parte, tendría una reducción real del 4%.

El fuerte incremento de las “Obligaciones a cargo del Tesoro”

Una de las partidas que más crece es Obligaciones a cargo del Tesoro, que pasa de $5,6 billones a $14,8 billones, de acuerdo con el análisis.

Zentrix aclara que no se trata de un ministerio, sino de una jurisdicción administrada por la Secretaría de Hacienda que contempla asistencia financiera a organismos y empresas públicas.

Dentro de esa partida aparecen $7,68 billones identificados como “otras asistencias financieras”, cuyo destino se define durante la ejecución presupuestaria. El informe incluye allí una reserva de $1,45 billones para salarios públicos y $5,31 billones destinados a transferencias sociales.

Qué contempla el Presupuesto para las provincias

El proyecto también modifica la composición de los recursos que reciben las provincias.

Según el análisis, si se cumple la recaudación prevista, la coparticipación federal crecería 7% en términos reales, hasta alcanzar unos $103,7 billones.

En cambio, las transferencias que dependen directamente del presupuesto nacional caerían 2,1% real, mientras que las destinadas a obras registrarían una reducción del 20,1%.

Zentrix también analiza la situación de las obras nacionales y señala que, sobre una cartera de 2.339 proyectos, 1.683 fueron dadas de baja o se encuentran en proceso de rescisión y 457 pasaron a provincias y municipios, que asumirían su financiamiento.

El escenario que plantea Zentrix

El análisis incorpora además distintos escenarios de riesgo para la ejecución del presupuesto.

Uno de ellos contempla qué ocurriría si el dólar se ubicara 10% por encima del valor previsto por el Gobierno. Según la estimación de la consultora, ese movimiento incrementaría en alrededor de $1,7 billones los intereses de la deuda en moneda extranjera, una cifra que compara con el margen fiscal de $0,25 billones mencionado anteriormente.

El estudio también contrasta la proyección oficial de $1.847,6 por dólar a diciembre de 2027 con una estimación de mercado de $2.015 y una inflación proyectada de 20,5%, frente al 18% previsto oficialmente.

Estos últimos valores corresponden a estimaciones y escenarios analizados por Zentrix, no a proyecciones oficiales.

El debate comienza en octubre

Para la consultora, el punto central del Presupuesto 2027 no está solamente en los montos proyectados, sino en la capacidad de la economía para cumplir con los supuestos utilizados para construir esas cifras.

El informe identifica como variables relevantes la recuperación de la recaudación, el crecimiento económico, la evolución del tipo de cambio, el financiamiento de la deuda y el comportamiento del comercio exterior.

El proyecto fue remitido al Congreso de la Nación y, según el análisis de Zentrix, el debate legislativo comenzará el 7 de octubre.

El estudio aclara que sus comparaciones se realizan contra el crédito vigente de 2026 y que las variaciones reales utilizan una inflación promedio del 21,1%. Para los datos de ejecución de 2026, la consultora señala como fuentes a ARCA, IARAF, IIEP y la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En definitiva, el proyecto propone mantener el equilibrio fiscal, pero su ejecución estará condicionada por la evolución de los ingresos y por el cumplimiento de las variables macroeconómicas utilizadas para elaborar las proyecciones.