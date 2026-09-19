El Gobierno nacional presentó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, el cual incluye un apartado específico destinado a la ejecución de obras públicas. Según los datos recopilados por el laboratorio de Inteligencia Artificial Colossus Lab, se planea destinar un total de 1,3 billones de pesos para este sector.

La partida de infraestructura representa el 0,7% del presupuesto total, que asciende a 202,1 billones de pesos. El plan contempla la realización de más de 435 obras que incluyen rutas, trenes, represas, hospitales y edificios distribuidos en todas las provincias del país.

El informe detalla que para las obras interprovinciales se asignaron 151.000 millones de pesos, mientras que a nivel nacional el monto alcanza los 110.000 millones de pesos. Por otro lado, para refacciones en el exterior, como el caso de embajadas, se apartaron 2.400 millones de pesos.

La distribución de los fondos no es equitativa entre las jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires recibirá 321.000 millones de pesos, mientras que San Luis contará con 4.200 millones de pesos, lo que marca una diferencia de 316.800 millones de pesos entre ambos distritos.

Buenos Aires concentra cuatro de las diez obras más costosas del proyecto. En el listado de los diez proyectos de mayor envergadura, que incluyen ferrocarriles, un reactor y helicópteros, se totalizan 585.000 millones de pesos, cifra que representa el 45% del presupuesto total destinado a la obra pública.