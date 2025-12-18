Tras una sesión maratónica y atravesada por fuertes cruces políticos, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026 impulsado por el oficialismo, aunque el Gobierno sufrió un revés clave al no poder sostener el polémico artículo 75, que proponía derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario.

La iniciativa fue avalada en la votación en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y fue girada al Senado sin el capítulo XI, donde estaba incluido el artículo 75. Ese capítulo, incorporado a último momento por el oficialismo, fue rechazado en la votación en particular por 123 votos negativos, 117 positivos y dos abstenciones, lo que desató festejos en los bloques opositores.

En la votación en general, La Libertad Avanza logró reunir el respaldo de sus aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal y otras fuerzas provinciales. En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra del Presupuesto, mientras que Provincias Unidas optó por la abstención.

La caída del capítulo XI implicó también que quedaran sin efecto otras modificaciones incluidas en ese paquete, como el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema en el reclamo de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y la transferencia de 21.347 millones de pesos del máximo tribunal al Consejo de la Magistratura, incorporadas a pedido del PRO.

Asimismo, se descartaron la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la automaticidad en la actualización de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las Asignaciones Familiares, iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

La controversia se originó en la decisión del oficialismo de agrupar todas estas medidas dentro del capítulo XI, lo que generó fuertes cuestionamientos por parte de la oposición, que denunció un intento de condicionar a los legisladores a votar un paquete cerrado sin posibilidad de pronunciarse de manera diferenciada.

“Es una extorsión”, denunció el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien advirtió que acompañar el artículo 75 implicaba “violar la ley de administración financiera”. En la misma línea, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó la maniobra como una “perversidad” y acusó al oficialismo de buscar condicionar al Poder Judicial. “¡Son unos chantas!”, exclamó el legislador santafesino en medio del debate.

Desde La Libertad Avanza, la diputada Silvana Giudici salió al cruce de las críticas y rechazó las acusaciones de irregularidades. “Dejen de hacer terrorismo, no hay ningún riesgo ni ninguna trampa”, sostuvo.

También se sumaron cuestionamientos desde otros bloques. Pablo Juliano, de Provincias Unidas, acusó al oficialismo de perjudicar a jubilados y personas con discapacidad, y cuestionó duramente al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch. A su vez, legisladores como Martín Lousteau y Karina Banfi advirtieron sobre lo inusual del mecanismo de votación y coincidieron en calificarlo como extorsivo.

En el cierre del debate, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió el Presupuesto y destacó como eje central el equilibrio fiscal, al que definió como “la piedra angular” del proyecto económico del presidente Javier Milei. “Hace 120 años que la Argentina no tiene superávit fiscal. Por eso es importante apoyar este Presupuesto”, afirmó.

Finalmente, con la aprobación en general y sin el controvertido artículo 75, el proyecto de Presupuesto 2026 fue enviado al Senado, donde continuará su tratamiento en un clima de fuerte tensión política.

Los principales puntos del proyecto del Presupuesto son los siguientes: