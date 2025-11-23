Victoria — El domingo 30 de noviembre, a las 20:00, se realizará un nuevo encuentro del ciclo Victoria al Piano en la Agrupación Cultural Victoria. En esta ocasión se presentará el pianista ruso Konstantin Lapshin, quien ya actuó en la ciudad en abril de 2022 con una destacada respuesta del público. Actualmente radicado en Londres, Lapshin es ganador de más de quince concursos internacionales y ha ofrecido conciertos en prestigiosas salas del mundo.

Este será el cuarto encuentro del año dentro de este espacio cultural, consolidado como una de las propuestas musicales más relevantes de la ciudad. Su director, el pianista Laureano Bruno, destacó la satisfacción que representa volver a recibir a un intérprete de trayectoria internacional y continuar así con la línea artística propuesta para la temporada.

Bruno subrayó que Lapshin se formó en la tradicional Escuela Rusa, reconocida por su exigencia técnica y por la presencia de figuras destacadas del Conservatorio de Moscú. También remarcó que el artista enseña actualmente en el Royal College of Music de Londres, lo que refuerza el prestigio de su visita.

El director del ciclo destacó además que la presentación del pianista se da en un momento especial para Victoria al Piano, tras el trabajo sostenido en la restauración del instrumento que permite recibir a músicos de esta categoría.

Como actividad complementaria, el lunes posterior al concierto Lapshin ofrecerá una Clase Magistral destinada a pianistas de la región, una propuesta que genera gran expectativa entre estudiantes y profesionales.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000, mientras que en puerta costarán $18.000. Las reservas pueden realizarse al 341 338 4451, o de manera presencial en la Agrupación Cultural Victoria.