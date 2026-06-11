Crespo- La Sociedad Italiana presentará su espectáculo “Serata di música y danza italiana”, el 21 de octubre, en el Salón Municipal. De gira por nuestro país, una actividad que promueve el Consulado de Italia en Rosario y el Instituto de la Cultura Italiana de Buenos Aires el prestigioso concertista italiano de guitarra Gian Marco Ciampa, actuará en el Salón Municipal a partir de las 20:00.

Abriendo el excelso espectáculo musical, y a modo de recibimiento del artista, el grupo coreográfico All’ Uso Nostro de la Sociedad Italiana hará una presentación de sus danzas, con estreno de vestuario. Actualmente la entidad trabaja en renovar la totalidad de los trajes del grupo de danzas fundado hace treinta años.

Gian Marco Ciampa varias veces distinguido a lo largo de su brillante carrera con becas e importantes premios por su talento, ha actuado desde muy joven en importantes festivales y salas por toda Italia y el extranjero.