La Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, acompañó la presentación oficial de una nueva edición de los corsos de Gualeguay, una de las propuestas más convocantes del calendario estival de la provincia.

La actividad fue encabezada por el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, y contó con la participación de la intendente de Gualeguay, Dora Bogdan, y la secretaria de Turismo de la ciudad, Florencia Fernández.

Durante el encuentro, Satto destacó el valor cultural y turístico de los carnavales gualeyos y remarcó su profunda identidad popular. “Todo el pueblo de Gualeguay entra en modo fiesta cuando llegan los carnavales. Es una experiencia magnífica, por la calidad de la ornamentación, las coreografías y la música, que es realmente contagiosa”, expresó, al tiempo que invitó a entrerrianos y turistas a disfrutar de la propuesta durante todo el verano.

Por su parte, la intendente Bogdan subrayó el carácter participativo del evento y el atractivo integral que ofrece la ciudad. “El carnaval es un espectáculo fantástico, con tres comparsas y una característica que nos distingue, como es la espuma, donde el público interactúa y es parte de la fiesta”, señaló. Además, remarcó que quienes visiten Gualeguay podrán disfrutar no solo de los corsos, sino también de sus espacios públicos, la costanera y los atractivos naturales cercanos.

En ese sentido, Bogdan valoró especialmente el trabajo de quienes hacen posible cada edición del carnaval. “Detrás de cada comparsa hay un enorme esfuerzo, dedicación y amor. Año tras año nos sorprenden con lo que hacen en los talleres y con la puesta en escena que veremos en el corsódromo”, afirmó, e invitó a vecinos y visitantes a sumarse a esta celebración popular.

Finalmente, la secretaria de Turismo local, Florencia Fernández, brindó detalles de la edición 2026. “El corso de Gualeguay es familiar y cercano, por eso es tan divertido. Este año participan las comparsas Carumbahí, Sisi y Zambaverá, y los invitamos a que vayan y lo vivan”, indicó.

Fernández precisó además que el carnaval comenzará el 10 de enero, se extenderá durante diez noches hasta fines de febrero, y que las entradas ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial corso.gualeguay.gov.ar, consolidando a los corsos como uno de los principales eventos turísticos y culturales del verano entrerriano.