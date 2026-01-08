La Secretaría de Turismo de Entre Ríos, junto con la Municipalidad de San José, presentó oficialmente una nueva edición de la Fiesta del Campamentista, uno de los encuentros más representativos del verano entrerriano. La tradicional celebración se realizará del viernes 9 al domingo 11 de enero en el balneario camping de la ciudad.

A lo largo de los años, la Fiesta del Campamentista se ha consolidado como un evento clave dentro del calendario turístico provincial, reflejando un renovado interés por las nuevas modalidades de campamentismo y por la vida al aire libre, especialmente entre los jóvenes. La propuesta combina naturaleza, recreación y espectáculos, en un entorno pensado para el disfrute familiar.

Durante la presentación, el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, destacó la vigencia de la celebración: “La del Campamentista es una fiesta tradicional que se viene revitalizando. Hay un renovado gusto, especialmente en los jóvenes, por el contacto con la naturaleza y por nuevas formas de disfrutar el campamento. Estas propuestas fortalecen el turismo y dinamizan la actividad en cada localidad”.

Por su parte, el intendente de San José, Gustavo Bastián, brindó detalles sobre la organización y remarcó el trabajo conjunto entre provincia y municipio. “Este fin de semana vamos a estar realizando la Fiesta del Campamentista con actividades recreativas durante el día en la playa y espectáculos musicales por la noche. Es una propuesta accesible, pensada para que las familias puedan disfrutar del balneario y participar de los shows en el anfiteatro natural”, señaló. Además, destacó el buen desempeño turístico de la ciudad, con niveles de ocupación que ya superan el 70 por ciento.

En tanto, la secretaria de Educación, Cultura y Turismo de San José, Anabella Lubo, detalló la grilla artística y recreativa prevista para las tres jornadas. “El viernes tendremos una previa en la playa con disc jockeys y batucadas locales; el sábado, una noche de rock con tributos a grandes bandas nacionales; y el domingo una noche de música tropical con artistas locales, provinciales y reconocidos a nivel nacional”, explicó. Entre los artistas confirmados se destacan Los Charros, Capelina, La Repandilla, Monos en Jeep y Rey Garufa. “La expectativa es muy alta y la propuesta combina música, juegos, sorteos y actividades recreativas durante toda la jornada”, agregó.

La Fiesta del Campamentista se desarrollará en el balneario camping San José, que contará con el camping habilitado, servicios completos, propuestas gastronómicas y precios accesibles, permitiendo tanto a visitantes como a residentes disfrutar de una experiencia integral en un entorno natural privilegiado.