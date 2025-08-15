En el marco de la apertura de la 13° Feria del Libro Paraná Lee, la Editorial Municipal de Paraná y Editorial Camalote presentaron “Un delgado filo”, obra de la poeta paranaense Graciela Chisty. El libro es fruto de un trabajo colaborativo que busca promover la producción literaria local y dar visibilidad a la obra completa de autores y autoras de la ciudad.

La presentación tuvo lugar en un evento que ya se consolida como un hito cultural de la región, impulsado por el Estado municipal, editoriales independientes y el acompañamiento de la comunidad lectora.

Una coedición para promover la lectura

“Es una obra maravillosa, por lo que es el libro y por lo que ella ha escrito. Es un orgullo para la Editorial Municipal presentar esta coedición junto a Camalote y, más aún, hacerlo en el marco de la Feria, porque el objetivo es promocionar la lectura y la actividad de los autores”, destacó Marcela Pautaso, coordinadora de la Editorial Municipal.

La voz de la autora

Visiblemente emocionada, Graciela Chisty agradeció el apoyo del Municipio y de Camalote para concretar el primer volumen de la colección “Un fresco abrazo”.

“Este libro es una verdadera joya, porque está muy bien hecho: es todo lo que podía pensar y pedir. Empecé a buscar mis archivos y el material que no había visto nadie. Estoy muy contenta”, expresó la poeta.

Un rescate de obras completas

El representante de la Editorial Camalote, Ferny Kosiak, valoró la iniciativa de reunir y publicar obras completas de escritores locales: “La obra de Graciela viene creciendo desde los 80; ella tuvo un gran período de silencio y volvió a publicar en las últimas décadas. Es una idea que compartimos con Marcela: reunir obras completas de autores y autoras de la ciudad, y la intención es continuar con otros nombres”.