En el marco de las actividades por el bicentenario de la elevación de Paraná a ciudad, se presentó oficialmente una nueva edición del ciclo “Pensar Paraná y Diálogos con la comunidad”, una propuesta formativa y cultural que busca generar espacios de encuentro, reflexión y construcción colectiva en torno a la historia, el patrimonio y la identidad local.

La actividad inaugural se realizó este viernes en el Salón Mariano Moreno y contó con la participación de docentes, estudiantes, investigadores, funcionarios municipales y público en general. La iniciativa, que transita su segunda edición, apunta a fortalecer el vínculo de la comunidad con su historia y promover el intercambio de saberes sobre el desarrollo patrimonial y cultural de la capital entrerriana.

El ciclo será coordinado por investigadores, docentes y profesionales de distintas instituciones académicas, bajo la premisa de poner en valor el capital educativo y científico de las universidades con presencia en la ciudad. En ese marco, la propuesta incorpora miradas interdisciplinarias sobre la construcción histórica y social de Paraná, promoviendo además el diálogo entre las casas de estudios superiores y la ciudadanía.

Durante la presentación, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana del Municipio, Rubén Clavenzani, destacó la importancia de generar espacios que permitan reflexionar sobre el pasado y la identidad colectiva de la ciudad.

“Existe la obligación de mirar para atrás con el propósito de relatar acerca de la ciudad en que vivimos”, expresó el funcionario. En ese sentido, subrayó las características distintivas de la capital provincial y sostuvo que “Paraná tiene un vínculo cercano con la naturaleza, que no tienen muchas ciudades, y la posibilidad de navegar por el majestuoso río Paraná. La historia de la ciudad es muy rica”.

Clavenzani remarcó además que la propuesta busca consolidar una construcción colectiva de la memoria local y fortalecer el sentido de pertenencia de los paranaenses a partir del conocimiento de su patrimonio histórico y cultural.

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, valoró la respuesta de la comunidad hacia este tipo de iniciativas y señaló que existe “una gran demanda hacia el Estado para que se generen espacios de formación vinculados a la historia, al patrimonio y a la idiosincrasia como paranenses”.

El funcionario consideró que la propuesta representa una oportunidad para profundizar el conocimiento sobre la ciudad y generar instancias de participación abiertas a distintos sectores de la comunidad.

A su turno, la directora de Museos y Patrimonio Histórico, Gisela Bahler, destacó la decisión política de la intendenta Rosario Romero de incorporar la historia local dentro de la currícula educativa y de impulsar acciones que acerquen el patrimonio cultural a las nuevas generaciones.

“Se propone conocer qué es lo que se está estudiando desde las distintas casas de altos estudios”, señaló Bahler, quien además resaltó el trabajo conjunto entre el Municipio y las instituciones universitarias para fortalecer la difusión del conocimiento histórico y cultural de Paraná.

Reconocimiento académico de la UNER y la UADER

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la distinción otorgada al Municipio por parte de las universidades públicas de la provincia. La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) reconocieron oficialmente la propuesta educativa mediante resoluciones de interés académico.

El reconocimiento fue entregado por el rector de la UNER y por el decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, Daniel Richar, quienes valoraron el aporte del ciclo a la construcción de ciudadanía, la preservación de la memoria colectiva y el fortalecimiento de la identidad cultural paranaense.

La declaración de interés académico representa además un respaldo institucional al trabajo articulado entre el Estado municipal y las universidades públicas en torno a la difusión del conocimiento histórico y la promoción de espacios de formación abiertos a la comunidad.

Desde la organización destacaron que “Pensar Paraná y Diálogos con la comunidad” busca consolidarse como un ámbito permanente de intercambio y reflexión sobre el presente y el futuro de la ciudad, tomando como punto de partida su historia, su patrimonio y las transformaciones sociales y culturales que marcaron su desarrollo a lo largo del tiempo.

La propuesta se enmarca en las actividades conmemorativas por los 200 años de la elevación de Paraná a ciudad, una fecha emblemática que invita a repensar la identidad local y el rol de la capital entrerriana en la historia política, cultural y social de la provincia y del país.

También participó de la actividad el concejal Máximo Miguez, junto a representantes de instituciones educativas, culturales y sociales de la ciudad.