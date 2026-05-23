La ciudad de Paraná vive la previa de una jornada destacada para el rugby regional con la presentación oficial del encuentro entre Capibaras XV y Selknam Rugby, que se jugará este sábado a las 16:00 en la sede Tortuguitas del Paraná Rowing Club, en el marco de la 12ª fecha del Súper Rugby Américas.

La conferencia de prensa se desarrolló en Mirador Tec y reunió a autoridades provinciales, referentes del rugby regional, dirigentes y organizadores del certamen.

Participaron del lanzamiento el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas; el presidente de la Unión Entrerriana de Rugby, Martín Cipriani; el CEO de Capibaras XV, Carlos Fertonani, además de representantes de los equipos y actores vinculados a la organización.

Apoyo institucional al deporte y al desarrollo regional

Durante la presentación, el ministro Fabián Boleas destacó la importancia del acompañamiento estatal a iniciativas deportivas que, además del valor competitivo, también generan impacto en el desarrollo regional.

“Desde el gobierno de Entre Ríos tenemos que estar al lado del sector privado en todos los emprendimientos que impulsen el desarrollo de la provincia o el fomento del deporte, como ocurre en este caso”, expresó.

El funcionario también deseó éxito a los organizadores y remarcó el rol del Estado en este tipo de proyectos.

“Acompañar, brindar un marco institucional y otorgar la mayor trascendencia posible a este tipo de proyectos forma parte del rol que debe cumplir el Estado”, sostuvo.

Un partido histórico para el rugby entrerriano

Por su parte, el presidente de la Unión Entrerriana de Rugby, Martín Cipriani, resaltó la relevancia del encuentro para la provincia y para la estructura regional del deporte.

“Este es un partido histórico para la Unión Entrerriana de Rugby. Desde el inicio del torneo generó enormes expectativas y hoy, en la previa del encuentro, vivimos este momento con mucha ansiedad y entusiasmo”, afirmó.

Cipriani también valoró el acompañamiento de autoridades provinciales y municipales, así como el trabajo conjunto entre franquicias y uniones de rugby.

Capibaras XV y la consolidación del rugby del Litoral

El CEO de Capibaras XV, Carlos Fertonani, destacó el crecimiento de la franquicia y el respaldo que recibió desde distintos sectores para consolidar el proyecto dentro del Súper Rugby Américas.

Subrayó especialmente el acompañamiento de:

Uniones de rugby de la región

Jugadores y entrenadores

Sponsors

Municipios

Sector público y privado

Además, sostuvo que el desarrollo de la franquicia tiene como objetivo representar al Litoral argentino dentro y fuera del campo de juego.

Fertonani también adelantó que el estadio tendrá capacidad para casi 10.000 personas, una cifra que refleja la expectativa generada en torno al encuentro.

Copa y reconocimiento al mejor jugador

Al finalizar el partido, se entregará la Copa Grupo Bourdin, además del reconocimiento individual al Mejor Jugador del encuentro, en una jornada que combinará competencia deportiva y protagonismo regional.

El Litoral argentino en la élite del rugby sudamericano

Capibaras XV es una franquicia integrada por las uniones de rugby de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, una propuesta que nació a partir de la articulación entre el sector público y el empresariado privado.

Su participación en el Súper Rugby Américas representa un paso importante para posicionar al Litoral argentino dentro del máximo nivel del rugby sudamericano.

El duelo ante Selknam Rugby, uno de los equipos más competitivos del certamen, aparece como una nueva oportunidad para consolidar ese crecimiento y fortalecer la presencia regional en la escena internacional.