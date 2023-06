El martes 27 Marcelo Cerutti y María Eberle encabezaron la presentación de candidatos de Crespo Nos Une (CNU).

El precandidato Marcelo Cerutti comenzó resaltando que “hoy estamos presentando mucho más que a nuestros candidatos; estamos presentando al equipo que va a trabajar con el mismo espíritu de Darío: con humildad, en equipo y buscando mejorar Crespo día a día”.

“Continuar con la gestión de Darío es una gran responsabilidad”, dijo el precandidato a intendente y afirmó: “la honraremos porque contamos con este equipazo que acumula experiencia, y se vive desafiando a sí mismo con la búsqueda de nuevos desafíos, nuevos horizontes para que los próximos cuatro años sean los mejores de la ciudad”.

Cerutti, sostuvo que “el acompañamiento de la gente ya lo estamos sintiendo y tiene que ser multiplicador”, y destacó la figura de su compañera de fórmula, Jacinta Eberle, de la que reconoció su “oficio de trabajar para las horas difíciles, su capacidad de diálogo y la generación de consensos”.

Finalmente, Cerutti instó a los presentes a que en esta campaña “tenemos la obligación, la necesidad y queremos escuchar a los vecinos y vecinas. Queremos saber qué piensa la gente de la ciudad y por dónde quieren que pasen las reformas”. Y concluyó “no tengo dudas que vamos a seguir gobernando. A seguir creciendo”.

Por su parte la precandidata a viceintendenta María Jacinta Eberle reconoció que: “Darío nos ha dejado la vara muy alta. Tenemos una sociedad trabajadora y pujante y eso se tiene mantener”. A su vez la profesional cristiana en la educación asumió públicamente el desafío: “me comprometo, junto a todo este equipo, para trabajar codo a codo con Marcelo para presentarles la mejor propuesta, pero la propuesta por sí sola no hace nada, necesitamos que la gente nos vote. Necesitamos que, si confía en nosotros y en esta gente, que actúe como un agente multiplicador Esto es un trabajo de todos. No solo del equipo que nos acompaña”.

Los precandidatos a legisladores también hicieron uso de la palabra. Primero fue Maneiro que manifestó su apoyo a la fórmula local “para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos para que la ciudad siga creciendo”. A la vez llamó al compromiso de todo para lograr la Senaduría. “A partir de hoy, estamos de campaña. Vamos a ganar Crespo, el Departamento, la provincia de Entre Ríos y el país”, enfatizó.

Segundo fue Schneider que destacó a la importancia de tener, desde Crespo, un senador y diputado en la provincia. A la vez enfatizó que “desde 2015 en cada elección nos va mejor. Ahora nos va a ir mucho mejor con Marcelo como candidato a intendente y su equipo. Son tiempos difíciles, pero las dificultades que se nos plantean se superan con militancia y trabajo. Se superan llevando nuestras ideas a los vecinos”.

El actual mandatario llamó a que los crespenses renueven la confianza en este equipo, “en esta idea transformadora y en el crecimiento que queremos para nuestra ciudad. Ahora viene el tiempo de renovar el desafío y la esperanza donde el desarrollo y el progreso no se va a detener. Este 13 de agosto vayan al cuarto oscuro a buscar la boleta de Marcelo. Marcelo va a ser un gran intendente. Estoy convencido de esto”.

En esta presentación formal también hablaron algunos de los precandidatos a concejales como Aníbal Lanz, Glenda Kihn, Hugo Graas y Beltrán Cepeda y vecinos presentes.