Impulsada por los municipios de San Salvador y Ubajay, con el acompañamiento del Parque Nacional El Palmar, este lunes fue presentada oficialmente la Ruta del Arroz, Vino y Yatay, un circuito que articula producción, identidad y naturaleza en la microrregión Tierra de Palmares.

La presentación contó con el acompañamiento de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos. El lanzamiento se realizó en la Aurora del Palmar e incluyó una conferencia de prensa y un recorrido inaugural, del que participaron el secretario de Turismo provincial, Jorge Satto, autoridades locales, referentes institucionales y prestadores de servicios turísticos.

El circuito integra a las localidades de San Salvador y Ubajay junto al Parque Nacional El Palmar, poniendo en valor la identidad arrocera de la región, la impronta forestal y ferroviaria, el enoturismo emergente y el yatay como emblema del paisaje y la gastronomía regional. A través de visitas a establecimientos productivos, museos locales, viñedos y áreas naturales, la propuesta busca fortalecer el turismo rural y productivo, sumando nuevas experiencias al inicio de la temporada de verano en Entre Ríos.

Durante la presentación, el secretario de Turismo, Jorge Satto, destacó “la gran satisfacción que genera la concreción de una ruta en la que intervienen dos municipios pequeños como San Salvador y Ubajay, que forman parte de una región preponderante de la provincia como Tierra de Palmares”. En ese marco, subrayó que “se trata de un esquema de colaboración que se viene propiciando en Entre Ríos, especialmente desde el concepto de microrregión turística”.

Asimismo, Satto resaltó la articulación entre turismo y producción, la vinculación público-privada y la diversidad de actores involucrados en el proyecto. “Todo esto es síntesis de un trabajo cultural que se viene construyendo en el turismo de la provincia”, afirmó.

La jornada incluyó además una instancia de degustación de productos regionales y un encuentro con prestadores de servicios interesados en sumarse a la Ruta del Arroz, Vino y Yatay, fortaleciendo el entramado local y ampliando las oportunidades de desarrollo para la microrregión Tierra de Palmares.

Participaron de la presentación la intendenta de Ubajay, Verónica Luxen; la viceintendenta de San Salvador, Daniela Casse; el responsable de Turismo y Cultura de San Salvador, Manuel Abancini; el director de Turismo de Ubajay, Lisandro Giménez; el intendente del Parque Nacional El Palmar, Facundo Alcalde; y el director de Turismo de Villa Elisa, Alejo Taffarel, en representación de la microrregión Tierra de Palmares.