Deportes al aire libre
Presentaron la remera oficial de la 47° Maratón Internacional de Reyes
Mientras continúa abierto el período de inscripciones para la 47° edición de la Maratón Internacional de Reyes, que se correrá en Concordia el próximo 10 de enero de 2026, la organización dio a conocer la remera oficial que vestirán los participantes de la tradicional competencia.
Desde la coordinación detallaron que el diseño fue pensado para transmitir la identidad local y el espíritu veraniego característico de la ciudad.
“Con los colores del verano que además transmiten la calidez, la empatía y la pasión con la que vivimos esta estación del año en Concordia. A la vez, una naranja como símbolo de nuestra ciudad, la Capital Nacional del Citrus, en una reposera, disfrutando del verano, a la vera del río Uruguay”, explicaron al presentar la prenda.
Inscripciones abiertas
Los corredores ya pueden asegurarse su lugar a través de la plataforma encarrera.com.ar/reyes, donde está disponible el reglamento de la prueba, las tarifas vigentes y los beneficios para los participantes. Desde la organización recomiendan concretar la inscripción con anticipación debido al alto nivel de demanda que tradicionalmente registra el evento.
Recorrido confirmado
La edición 2026 mantendrá el trazado que año tras año convoca a miles de atletas locales, nacionales e internacionales.
La largada será en Avenida San Lorenzo y Sarmiento, mientras que la llegada se ubicará en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”. El circuito atravesará algunos de los puntos más reconocidos de la ciudad, como Avenida Isthilart, Plaza España y Avenida Lamadrid, combinando exigencia deportiva y atractivo turístico.