Desde la coordinación detallaron que el diseño fue pensado para transmitir la identidad local y el espíritu veraniego característico de la ciudad.

“Con los colores del verano que además transmiten la calidez, la empatía y la pasión con la que vivimos esta estación del año en Concordia. A la vez, una naranja como símbolo de nuestra ciudad, la Capital Nacional del Citrus, en una reposera, disfrutando del verano, a la vera del río Uruguay”, explicaron al presentar la prenda.

Inscripciones abiertas

Los corredores ya pueden asegurarse su lugar a través de la plataforma encarrera.com.ar/reyes, donde está disponible el reglamento de la prueba, las tarifas vigentes y los beneficios para los participantes. Desde la organización recomiendan concretar la inscripción con anticipación debido al alto nivel de demanda que tradicionalmente registra el evento.

Recorrido confirmado

La edición 2026 mantendrá el trazado que año tras año convoca a miles de atletas locales, nacionales e internacionales.

La largada será en Avenida San Lorenzo y Sarmiento, mientras que la llegada se ubicará en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”. El circuito atravesará algunos de los puntos más reconocidos de la ciudad, como Avenida Isthilart, Plaza España y Avenida Lamadrid, combinando exigencia deportiva y atractivo turístico.